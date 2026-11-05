Tödlicher Unfall im Bezirk Perg: 66-Jähriger prallte gegen Baum

Tragischer Unfall im Bezirk Perg: Ein 66-jähriger Autofahrer kam am Donnerstag von der B123 ab und prallte gegen einen Baum. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 66-jähriger Autofahrer kam im Bezirk Perg von der B123 ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein 66-jähriger Autofahrer kam im Bezirk Perg von der B123 ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, ereignete sich im Bezirk Perg (Oberösterreich) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto auf der B123 von Wartberg ob der Aist in Richtung Mauthausen unterwegs. Im Ortschaftsbereich Holzgasse, Gemeinde Ried in der Riedmark, kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug schleuderte daraufhin nach rechts in eine angrenzende Wiese.

Baum wurde abgerissen

Nach rund 100 Metern prallte das Auto mit der Fahrerseite gegen einen etwa 25 Zentimeter dicken Birnenbaum. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum abgerissen wurde. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrmals und kam erst nach weiteren rund 100 Metern zum Stillstand. Dabei wurde auch ein Reifen weggeschleudert, der eine Wand des Nebengebäudes eines angrenzenden Bauernhofes beschädigte.

Jede Hilfe kam zu spät

Der 66-Jährige befand sich nach dem Unfall noch im völlig zerstörten Fahrzeug. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn daraus befreien. Der herbeigerufene Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten anschließend, den Mann noch an der Unfallstelle zu reanimieren. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der 66-Jährige verstarb noch am Unfallort, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte.