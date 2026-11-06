Wels: Polizei entdeckt illegale Prostitution in Hotelzimmern

Bei Rotlichtkontrollen in Wels stellte die Polizei am Donnerstag, dem 5. November, drei Frauen fest, die ihre Dienstleistungen illegal in Apartmenthotels anboten. Zudem fehlten die vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen.

Bei Rotlichtkontrollen in Wels machte die Polizei eine Entdeckung: Drei Frauen sollen illegal in Apartmenthotels sexuelle Dienstleistungen angeboten haben.

Bei Rotlichtkontrollen in Wels machte die Polizei eine Entdeckung: Drei Frauen sollen illegal in Apartmenthotels sexuelle Dienstleistungen angeboten haben.

Beamte des Landeskriminalamtes führten am 5. November 2026 Kontrollen im Rotlichtmilieu in Wels durch. Dabei wurden drei Sexualdienstleisterinnen entdeckt, die ihre Dienstleistungen in Zimmern von Apartmenthotels anboten und ausübten. Die Frauen hielten sich laut Polizei nicht an die gesetzlichen Vorgaben: Einerseits verfügten sie nicht über die vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen, andererseits übten sie ihre Tätigkeit außerhalb behördlich genehmigter Bordelle aus.

Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe

Bei den Betroffenen handelt es sich um zwei Ungarinnen und eine Rumänin im Alter zwischen 25 und 52 Jahren. Alle drei mussten Sicherheitsleistungen in insgesamt vierstelliger Euro-Höhe bezahlen.