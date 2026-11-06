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/ ©ÖRHB Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Oberösterreich
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshund bei einem Fluss.
Einsatzkräfte suchen stundenlang nach vermissten Frau in Oberösterreich.
Viechtwang
06/11/2026
Stundenlange Suche

89-Jährige in Oberösterreich vermisst: Große Suchaktion abgebrochen

Große Sorge in Viechtwang in Oberösterreich: Eine 89-jährige Frau wurde als vermisst gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten stundenlang nach der Seniorin. Schließlich wurde die Suche vorerst abgebrochen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
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Eine groß angelegte Suchaktion beschäftigte am Donnerstagabend zahlreiche Einsatzkräfte in Viechtwang (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich. Eine 89-jährige Frau galt als vermisst. Die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB), die Polizei und das Rote Kreuz rückten aus, um nach der Seniorin zu suchen.

29 Hundeführer und mehrere Drohnenteams im Einsatz

Wie die ÖRHB Oberösterreich auf Facebook mitteilte, machten sich insgesamt 29 Hundeführer und Helfer der Rettungshundebrigade auf den Weg. Gemeinsam mit Suchhunden des Roten Kreuzes und der Polizei wurde das Gebiet systematisch abgesucht. Zusätzlich unterstützten Drohnenteams des Roten Kreuzes und der Feuerwehr die Suche. Auch sechs Feuerwehren standen im Einsatz.

Suchaktion nach mehreren Stunden abgebrochen

Nach mehreren Stunden intensiver Suche wurde der Einsatz schließlich durch die zuständige Behörde abgebrochen. Als Grund dafür nannte die ÖRHB die fehlenden Anhaltspunkte. Die Rettungshundebrigade bedankte sich bei allen beteiligten Organisationen für die Zusammenarbeit. Zugleich richtete sie ihre Gedanken an die vermisste Frau und ihre Angehörigen und äußerte die Hoffnung, dass die Seniorin bald gefunden wird und unversehrt nach Hause zurückkehren kann.

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