Handyraub am Bahnhof Taufkirchen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 16-Jähriger wartete am Bahnhof Taufkirchen an der Pram auf seinen Zug, als ihm plötzlich das Handy entrissen wurde. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei gefasst werden.

Schreckmoment für einen Jugendlichen im Bezirk Schärding: Am Donnerstag, dem 5. November, wurde einem 16-Jährigen kurz nach Mittag am Bahnhof Taufkirchen an der Pram das Handy aus der Hand gerissen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung Ortszentrum.

Polizei startet Fahndung

Mehrere Polizeistreifen leiteten daraufhin eine Fahndung im Gemeindegebiet ein. Mit Erfolg: Gegen 13.20 Uhr konnten die Beamten einen Verdächtigen ausfindig machen und anhalten. Bei einer anschließenden Gegenüberstellung identifizierte der 16-Jährige den Mann eindeutig als mutmaßlichen Täter. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten nicht nur das geraubte Mobiltelefon, sondern auch die Bankomatkarte des Jugendlichen.

Verdächtiger in Justizanstalt gebracht

Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 29-jährigen Rumänen. Er zeigte sich zur Tat nur teilweise geständig. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Ried an.