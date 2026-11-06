Traurige Gewissheit: Vermisste Frau (89) tot in Gewässer gefunden

Seit Donnerstagabend suchten zahlreiche Einsatzkräfte in Scharnstein im Bezirk Gmunden nach einer 89-jährigen Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims. Die Frau war gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet worden. Sechs Feuerwehren sowie Teams mit Suchhunden und Drohnen waren im Einsatz, doch zunächst blieb die Suche ohne Ergebnis. In der Nacht wurde die Suchaktion vorübergehend unterbrochen. 5 Minuten berichtete: 89-Jährige in Oberösterreich vermisst: Große Suchaktion abgebrochen. Am Freitag ab 7 Uhr setzten die Einsatzkräfte die Suche mit einem Großaufgebot fort.

Vermisste Frau in Gewässer gefunden

Gegen 10 Uhr entdeckten die Helfer die 89-Jährige schließlich rund viereinhalb Kilometer vom Pflegeheim entfernt. Sie befand sich in einem Nebengerinne des Almflusses. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Laut dem Totenbeschauer dürfte sie bereits am Donnerstag gegen 22 Uhr verstorben sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass es in der Dunkelheit zu einem Unfall gekommen ist. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es demnach nicht.