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/ ©ÖRHB Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Oberösterreich
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshund bei einem Fluss.
Die Suchaktion nimmt ein tragisches Ende: Die 89-Jährige wurde tot gefunden.
Gmunden
06/11/2026
Tragisch

Traurige Gewissheit: Vermisste Frau (89) tot in Gewässer gefunden

Nach einer groß angelegten Suchaktion im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) herrscht traurige Gewissheit: Eine vermisste 89-Jährige wurde am Freitag tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Seit Donnerstagabend suchten zahlreiche Einsatzkräfte in Scharnstein im Bezirk Gmunden nach einer 89-jährigen Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims. Die Frau war gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet worden. Sechs Feuerwehren sowie Teams mit Suchhunden und Drohnen waren im Einsatz, doch zunächst blieb die Suche ohne Ergebnis. In der Nacht wurde die Suchaktion vorübergehend unterbrochen. 5 Minuten berichtete: 89-Jährige in Oberösterreich vermisst: Große Suchaktion abgebrochen. Am Freitag ab 7 Uhr setzten die Einsatzkräfte die Suche mit einem Großaufgebot fort.

Vermisste Frau in Gewässer gefunden

Gegen 10 Uhr entdeckten die Helfer die 89-Jährige schließlich rund viereinhalb Kilometer vom Pflegeheim entfernt. Sie befand sich in einem Nebengerinne des Almflusses. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Laut dem Totenbeschauer dürfte sie bereits am Donnerstag gegen 22 Uhr verstorben sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass es in der Dunkelheit zu einem Unfall gekommen ist. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es demnach nicht.

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