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Bild auf 5min.at zeigt einen Stau
Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto musste die Welser Autobahn (A25) komplett gesperrt werden.
Wels
06/11/2026
Unfall

Crash auf der A25: Vollsperre sorgt für Mega-Stau im Nachmittagsverkehr

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw musste die A25 in Richtung Linz komplett gesperrt werden. Der Stau reicht bereits bis auf die A8 zurück.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
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Große Geduldsprobe für tausende Autofahrer am Freitagnachmittag im oberösterreichischen Zentralraum. Wie der ÖAMTC berichtet, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Welser Autobahn (A25) zu einem schweren Unfall. Im Baustellenbereich zwischen Wels-Ost und Weißkirchen krachten in Fahrtrichtung Linz ein Auto und ein Lastwagen ineinander. In Richtung Linz ging daraufhin gar nichts mehr: Die Autobahn musste vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Rückstau reicht bis auf die Innkreis Autobahn

Im dichten Freitagsverkehr baute sich eine kilometerlange Kolonne auf. Der Stau erstreckt sich weit über den Knoten Wels hinaus und reicht bis auf die Innkreis Autobahn (A8) zurück. Doch auch in der Gegenrichtung geriet der Verkehr ins Stocken: Wegen der laufenden Aufräumarbeiten war zwischenzeitlich ein Fahrstreifen blockiert. Wer versuchte, das Nadelöhr großräumig zu umfahren, landete direkt im nächsten Stillstand. Auf den Ausweichrouten durch das Welser Stadtgebiet, insbesondere auf der B137 und der B1, kommt der Verkehr am Nachmittag nur im Schneckentempo voran. Nähere Details zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten lagen vorerst noch nicht vor.

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