Sturmhaube half ihm nicht: Polizei schnappt Juwelier-Einbrecher

Ermittlungserfolg in Oberösterreich: Nach dem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in Kirchdorf wurde ein 18-Jähriger gefasst. Die Flucht auf dem E-Scooter endete bei der Polizei.

Der nächtliche Coup am Nationalfeiertag sorgte für Aufsehen. Am 26. Oktober 2026 versuchte ein vorerst Unbekannter gegen 3 Uhr früh, die Auslage eines Juweliers in Kirchdorf an der Krems einzuschlagen. Mit einem Nothammer hämmerte der Täter wiederholt gegen das Glas, scheiterte jedoch an der massiven Panzerverglasung. Ohne Beute flüchtete der Bursche auf einem schwarzen E-Scooter in die Nacht, während die Fahndung nach dem Maskierten mit der Sturmhaube samt aufgedrucktem Buchstaben „A“ auf Hochtouren lief. Wir haben berichtet: Schwarze Sturmhaube mit „A“: Polizei fahndet nach Juwelier-Einbrecher. Nun meldet die Polizei: Der Tatverdächtige wurde ausgeforscht.

18-Jähriger legt Geständnis ab

Dank akribischer Arbeit gelang Beamten der Polizeiinspektionen Kirchdorf und Kremsmünster der Fahndungserfolg. Sie forschten einen 18-jährigen syrischen Staatsbürger aus dem Bezirk Kirchdorf als Tatverdächtigen aus. „Dieser zeigte sich bei seiner Einvernahme zum Einbruchsversuch in das Juweliergeschäft geständig“, berichtet die oberösterreichische Polizei. Obwohl der junge Mann keine Beute machen konnte, hinterließ er ein Trümmerfeld. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Der 18-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.