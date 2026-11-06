Große Trauer und Sorge: Altbischof Ludwig Schwarz liegt im Sterben

Die Katholische Kirche in Oberösterreich und die Diözese Linz wandten sich am Freitag, dem 6. November 2026, mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit. Wie die Diözese offiziell mitteilte, hat sich das Befinden von Altbischof Ludwig Schwarz in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Er bereitet sich nun auf das Sterben vor.

Diözese bittet Gläubige um Gebet

In der Diözese blickt man mit tiefem Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück: „Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf sein segensreiches Wirken in unserer Diözese zurück. Sein Dienst war geprägt von Freude, Menschennähe, Humor und einem tiefen Vertrauen auf Gott.“ Angesichts der schweren Stunden richtet die Kirche einen eindringlichen Appell an alle Gläubigen im Land, den Altbischof auf seinem letzten Weg im Gebet zu begleiten. Möge Gott ihm in dieser Zeit des letzten Loslassens Kraft und Frieden schenken, heißt es in dem bewegenden Schreiben, verbunden mit einem großen Dank für jedes Gebet und jeden Gedanken an ihn.