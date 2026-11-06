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/ ©Diözese Linz/Hermann Wakolbinger
Bild auf 5min.at zeigt Altbischof Ludwig Schwarz
Altbischof Ludwig Schwarz bereitet sich auf das Sterben vor, die Diözese Linz bittet um Anteilnahme.
Linz
06/11/2026
Gebet

Große Trauer und Sorge: Altbischof Ludwig Schwarz liegt im Sterben

Der Gesundheitszustand von Altbischof Ludwig Schwarz hat sich drastisch verschlechtert. Die katholische Kirche bittet die Gläubigen um ihr Gebet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Die Katholische Kirche in Oberösterreich und die Diözese Linz wandten sich am Freitag, dem 6. November 2026, mit einer emotionalen Botschaft an die Öffentlichkeit. Wie die Diözese offiziell mitteilte, hat sich das Befinden von Altbischof Ludwig Schwarz in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Er bereitet sich nun auf das Sterben vor.

Diözese bittet Gläubige um Gebet

In der Diözese blickt man mit tiefem Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück: „Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf sein segensreiches Wirken in unserer Diözese zurück. Sein Dienst war geprägt von Freude, Menschennähe, Humor und einem tiefen Vertrauen auf Gott.“ Angesichts der schweren Stunden richtet die Kirche einen eindringlichen Appell an alle Gläubigen im Land, den Altbischof auf seinem letzten Weg im Gebet zu begleiten. Möge Gott ihm in dieser Zeit des letzten Loslassens Kraft und Frieden schenken, heißt es in dem bewegenden Schreiben, verbunden mit einem großen Dank für jedes Gebet und jeden Gedanken an ihn.

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