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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Ein 40-Jähriger rammte an einer Kreuzung eine 86-jährige E-Bike-Fahrerin.
Wels
06/11/2026
Unfall

Ohne Führerschein am Steuer: Auto-Lenker rammt 86-jährige Radlerin

Ein 40-jähriger Autofahrer übersah am Freitag eine E-Bike-Fahrerin. Wie sich herausstellte, besaß der Mann gar keinen Führerschein und verweigerte nach dem Unfall den Drogentest.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) war am 6. November 2026 gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Heimstättenstraße in Marchtrenk unterwegs. Als er an der Kreuzung mit der L1227 nach links in Richtung eines Kreisverkehrs abbiegen wollte, kam es zum Unfall.

Seniorin ins Krankenhaus eingeliefert

Wie die Polizei zum Hergang mitteilte, übersah der Autofahrer beim Abbiegen die Radlerin: „Dabei dürfte er am Radweg eine von links kommende 86-jährige E-Bike-Fahrerin aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.“ Die 86-jährige Einheimische wurde verletzt. Sie wurde in das Klinikum Wels eingeliefert.

Test verweigert

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei kam schnell heraus, dass der Autolenker gar nicht hinter dem Steuer hätte sitzen dürfen: Der Mann war „nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung“. Zudem hegten die Beamten einen Verdacht bezüglich seines Zustands. Weil der Lenker deutliche Auffälligkeiten zeigte, forderten ihn die Polizisten zu weiteren Tests auf. „Dieser verweigerte allerdings die Vorführung zu einem Amtsarzt“, so weiter. Er wird gleich mehrfach angezeigt.

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