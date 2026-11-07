Gmunden: Einbrecher räumten Schmuckgeschäft in zwei Minuten aus

In Gmunden schlugen zwei bislang unbekannte Männer mitten in der Nacht zu. Sie brachen in ein Schmuckgeschäft ein, stahlen mehrere Schmuckstücke und flüchteten. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

In nur zwei Minuten stahlen zwei bislang unbekannte Männer mehrere Schmuckstücke aus einem Geschäft in Gmunden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In nur zwei Minuten stahlen zwei bislang unbekannte Männer mehrere Schmuckstücke aus einem Geschäft in Gmunden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Nacht auf Samstag, den 7. November 2026, kam es im Stadtgebiet von Gmunden (Oberösterreich) zu einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft. Gegen 1.20 Uhr schlugen zwei bislang unbekannte Männer die gläserne Eingangstür des Geschäfts ein. Anschließend betraten sie das Geschäft und stahlen mehrere Schmuckgegenstände. Lange hielten sie sich dort nicht auf: Bereits nach zwei Minuten waren die beiden wieder verschwunden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

So sahen die Täter aus

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich veröffentlichte eine Beschreibung der beiden Männer. Beide trugen helle Jacken, graue Hosen und helle Schuhe. Ihre Gesichter hatten sie verdeckt: Einer der Männer trug eine Sturmhaube, der andere eine FFP2-Maske. Wohin die beiden nach dem Einbruch flüchteten, ist nicht bekannt.

Polizei sucht Hinweise

Nun bittet die Polizei um Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Männern. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 4100 entgegengenommen.