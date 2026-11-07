Motorradunfall: 16-Jähriger fliegt über Autodach und landet auf den Beinen

Glück im Unglück hatte ein 16-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend in Pram (Oberösterreich). Nach einem Auffahrunfall wurde er über das Dach eines Autos geschleudert. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Am Freitag, dem 6. November 2026, kam es gegen 20.10 Uhr im Gemeindegebiet von Pram im Bezirk Grieskirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger war mit seinem Motorrad auf der L1077 in Richtung Pram unterwegs. Vor ihm fuhr sein 24-jähriger Bekannter mit einem Pkw. In der Ortschaft Oberprenning wollte der Autofahrer nach links auf einen Güterweg abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug jedoch anhalten.

Über Autodach geschleudert

Der nachkommende 16-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Motorrad gegen das Auto. Durch den Aufprall wurde der Jugendliche über das Dach des Pkw geschleudert. Dabei gelang es ihm, sich vom Autodach abzurollen und anschließend wieder auf den Beinen zu landen. Der Unfall ging für den Motorradfahrer vergleichsweise glimpflich aus: Er erlitt lediglich leichte Verletzungen. Diese wurden im Krankenhaus Ried im Innkreis behandelt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet.