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/ ©pixabay.com
Symbolfoto von 5min.at: Traktor bei Arbeiten auf einem Feld.
Traktor stürzt in Ziehberg 30 Meter steilen Hang hinab.
Ziehberg
07/11/2026
34-Jähriger verletzt

Vater hört Schreie: Sohn nach Traktorabsturz schwer verletzt

Bei Forstarbeiten in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich kam es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall. Ein 34-Jähriger stürzte mit seinem Traktor einen steilen Hang hinunter.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Ein lauter Krach und kurz darauf die Schreie seines Sohnes alarmierten am Samstag, dem 7. November 2026, einen Mann im Bezirk Kirchdorf. Sein 34-jähriger Sohn war gegen 9 Uhr bei Forstarbeiten im Gemeindegebiet von Steinbach am Ziehberg mit einem Traktor unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam.

Traktor stürzte steilen Hang hinunter

Der Mann war auf einem schmalen Forstweg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Traktor vom Weg abkam und zwischen 20 und 30 Meter einen steilen Hang hinunterstürzte. Sein Vater setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Mehrere Feuerwehrleute mussten ihn mit einer Trage über das steile Gelände zum Rettungsauto bringen. Anschließend wurde der Verletzte ins Klinikum Wels eingeliefert.

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