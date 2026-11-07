Erst für Hundeschreie gehalten: Hilferufe führten zu Unfallopfer

Ein 79-Jähriger hielt die Schreie seines Nachbarn zunächst für Rufe nach dessen Hund. Als er im Wald nachsah, entdeckte er den 82-Jährigen unter einem Baumstamm eingeklemmt..

Ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt hörte am Nachmittag des 7. November die Schreie seines 82-jährigen Nachbarn aus einem nahegelegenen Wald im Gemeindegebiet von Tragwein in Oberösterreich. Zunächst dachte er, der Mann würde seinen Hund rufen. Als die Schreie jedoch nicht verstummten, machte er sich mit seinem Traktor auf den Weg, um nachzusehen.

Unter Baumstamm eingeklemmt

Im Wald entdeckte der 79-Jährige seinen Nachbarn in einer misslichen Lage: Der 82-Jährige lag unter einem Baumstamm, der an einer Forstzange befestigt war, und war darunter eingeklemmt. Der Nachbar reagierte sofort und betätigte die Hydraulik, um den Stamm anzuheben. Anschließend holte er Hilfe. Der 82-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 20:19 Uhr aktualisiert