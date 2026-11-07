Dramatische Szenen in Linz: Ladendieb geht auf Security los

Ein mutmaßlicher Ladendieb sorgte am Freitag in einer Drogeriefiliale in Linz-Urfahr für einen Polizeieinsatz. Bei der Festnahme musste der 25-Jährige sogar mit Hand- und Fußfesseln gesichert werden.

Am 6. November 2026 kam es in einer Drogeriefiliale im Linzer Stadtteil Urfahr zu einem Ladendiebstahl. Ein 25-jähriger Mann aus Syrien steht im Verdacht, Parfum gestohlen zu haben. Ein Security-Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und nahm sofort die Verfolgung auf. Er konnte den Verdächtigen schließlich einholen.

Auseinandersetzung mit Security-Mitarbeiter

Da der 25-Jährige zu flüchten versuchte, hielt ihn der Sicherheitsmitarbeiter mit Körperkraft fest. Nach einer kurzen Fixierung beruhigte sich der Mann zunächst, woraufhin der Security ihn wieder losließ. Gemeinsam gingen die beiden zurück in Richtung Geschäft. Beim Betreten der Filiale dürfte der Verdächtige jedoch erneut aggressiv geworden sein und Drohungen ausgesprochen haben. Es kam zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Security-Mitarbeiter den Mann erneut am Boden fixierte. Dabei erlitt der Mitarbeiter leichte Verletzungen, außerdem wurden Teile seiner Ausrüstung beschädigt.

Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Die alarmierten Polizisten nahmen den 25-Jährigen fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie Parfum sowie eine Smartwatch. Doch auch gegenüber den Beamten beruhigte sich der Mann nicht und randalierte weiter. Die Polizisten mussten ihm deshalb sowohl Hand- als auch Fußfesseln anlegen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 25-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.