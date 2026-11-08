Trauer um beliebten Altbauern: „Du bleibst in unseren Herzen“

Sepp Fürthauer, Altbauer am Feldbauernhof in Steinbach am Attersee, ist am 3. November im 79. Lebensjahr verstorben. Auf seinen Wunsch hin plant die Familie eine besondere Gedenkfeier mit Musik und persönlichen Erinnerungen.

Trauer am Feldbauernhof in Steinbach am Attersee in Oberösterreich: Sepp Fürthauer, langjähriger Altbauer des Hofes, ist am Dienstag, dem 3. November 2026, im 79. Lebensjahr verstorben. Seine Familie möchte ihm auf seinen persönlichen Wunsch hin am 23. November einen besonderen Abschied bereiten. Dazu sind auch Freunde, Bekannte und langjährige Wegbegleiter eingeladen.

Gedenkfeier am Feldbauernhof geplant

Wie die Familie in einem Posting auf Facebook mitteilt, besteht am Montag, dem 23. November, ab 16 Uhr die Möglichkeit, sich im Stadl persönlich von Fürthauer zu verabschieden. Um 18 Uhr beginnt anschließend die gemeinsame Abschieds- und Gedenkfeier. Diese wird von Gebeten und Musik seiner Wegbegleiter gestaltet. Geleitet wird die Feier von Diakon Eder-Hutter. „Sepp war ein Mensch, der viele begleitet und mit dem viele besondere Erinnerungen verbinden“, heißt es im Posting.

Wegbegleiter können Feier mitgestalten

Die Familie möchte auch jenen, die Fürthauer besonders nahestanden, die Möglichkeit geben, sich persönlich einzubringen. Musikgruppen, die ihm mit einem Ständchen und einer persönlichen Anekdote die letzte Ehre erweisen möchten, werden gebeten, sich vorab bei Christian zu melden. „Alle, die Sepp gekannt und geschätzt haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Abend gemeinsam Abschied zu nehmen“, schreibt die Familie. Tracht ist bei der Gedenkfeier ausdrücklich erwünscht.

Auch Trachtenverein und Feuerwehr trauern

Fürthauer war unter anderem Mitglied des Trachtenvereins D’Schobastoana und der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach. Außerdem war er Mitarbeiter und Freund im Altausseer Kiritog-Bierzelt. In der Parte erinnert die Familie an ihn mit bewegenden Worten: „Ein arbeitsreiches Leben voll Güte, Fürsorge, Humor und großer Bescheidenheit ist zu Ende gegangen.“ Abschließend heißt es: „Du bleibst in unseren Herzen.“ Die Totenandacht findet am Mittwoch, dem 25. November, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Steinbach am Attersee statt. Am Donnerstag, dem 26. November, wird die Urne um 14 Uhr von der Aufbahrungshalle in die Pfarrkirche gebracht. Nach dem Trauergottesdienst erfolgt die Beisetzung am Ortsfriedhof. Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bittet die Familie um eine Unterstützung für den Trachtenverein D’Schobastoana.