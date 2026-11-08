Pferd bricht plötzlich aus: Kutsche kracht gegen Autos und Hausfassade

Ein erschrockenes Pferd sorgte am Sonntag bei einem Leonhardiritt in Oberösterreich für einen Unfall. Eine Kutsche kippte um, drei Autos und eine Hausfassade wurden beschädigt. Ein Ehepaar musste ins Krankenhaus.

Bei einem Leonhardiritt im Bezirk Urfahr-Umgebung erschrak ein Pferd und brachte eine Kutsche zum Umkippen. Ein Ehepaar wurde verletzt, drei Autos und eine Hausfassade beschädigt.

Bei einem Leonhardiritt im Bezirk Urfahr-Umgebung erschrak ein Pferd und brachte eine Kutsche zum Umkippen. Ein Ehepaar wurde verletzt, drei Autos und eine Hausfassade beschädigt.

Ein 68-jähriger österreichischer Staatsangehöriger aus Tschechien nahm mit seiner 50-jährigen Frau an dem Leonhardiritt (Urfahr-Umgebung) teil. Die beiden saßen gemeinsam auf dem Kutschbock, als sich bei einem Haus plötzlich eine Jalousie schloss. Das Pferd erschrak und galoppierte unkontrolliert nach vorne. Dabei stieß es gegen eine Gehsteigkante, wodurch die Kutsche mit den beiden Insassen zur Seite kippte. Nach eigenen Angaben wurden der 68-Jährige und seine Frau noch mehrere Meter in der umgestürzten Kutsche mitgezogen, ehe sie sich daraus befreien konnten.

Drei Autos und Hausfassade beschädigt

Das Pferd zog die Kutsche auf dem Gehsteig zwischen einem Wohnhaus und dort abgestellten Fahrzeugen weiter. Dabei wurden drei Fahrzeuge sowie die Fassade des Hauses beschädigt. Der 68-Jährige und seine 50-jährige Ehefrau wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Freistadt gebracht.