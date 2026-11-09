Monatelange Ermittlungen: Polizei deckt Mega-Drogenhandel auf

Nach monatelangen Ermittlungen deckte die Polizei einen umfangreichen Kokain- und Cannabishandel in Oberösterreich und Salzburg auf, nahm mehrere Verdächtige fest und forschte rund 55 Abnehmer aus.

Nach monatelangen Ermittlungen deckte die Polizei einen umfangreichen Kokain- und Cannabishandel in Oberösterreich und Salzburg auf, nahm mehrere Verdächtige fest und forschte rund 55 Abnehmer aus.

Die Suchtgiftgruppe des Koordinierten Kriminaldienstes Ried führte über mehrere Monate Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenring. Im Mittelpunkt standen ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Ried und ein 50-jähriger ungarischer Staatsbürger. Beide sollen über längere Zeit mit Kokain und Cannabis gehandelt haben. Die Ermittlungen führten auch zu weiteren Suchtgiftgeschäften in Oberösterreich und Salzburg.

Drogenhandel seit 2022

Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, bereits seit 2022 gewinnbringend mit Kokain und Cannabis gehandelt zu haben. Das Kokain bezog er überwiegend von verschiedenen Lieferanten aus Oberösterreich. Außerdem konnten die Ermittler die Einfuhr von rund 150 Gramm Kokain aus Ungarn nach Österreich nachvollziehen. Das Marihuana beschaffte der Verdächtige unter anderem von einer Frau aus Salzburg. Die Übergaben fanden im Bundesland Salzburg statt. Anschließend wurden die Suchtmittel vorwiegend in den Bezirken Ried und Grieskirchen verkauft.

23-Jähriger stieg in Drogenhandel ein

Zu den ursprünglichen Kokainabnehmern des 50-Jährigen zählte auch der jüngere Verdächtige. Ab Oktober 2025 entwickelte sich daraus eine gemeinsame Tätigkeit im Suchtgifthandel. Während der 50-Jährige hauptsächlich für die Beschaffung und Organisation zuständig gewesen sein soll, nutzte der 23-Jährige seinen Bekanntenkreis, um das Kokain weiterzuverkaufen. Dadurch konnten die beiden ihren Abnehmerkreis zunehmend erweitern. Insgesamt gelang es den Ermittlern, rund 55 Suchtgiftabnehmer auszuforschen. Dem 50-Jährigen wird der Handel mit rund 2.000 Gramm Kokain und etwa 3.000 Gramm Cannabiskraut zugeordnet. Der 23-Jährige zeigte sich teilgeständig, rund 640 Gramm der genannten Kokainmenge, teilweise gemeinsam mit dem älteren Verdächtigen, gewinnbringend verkauft zu haben.

Beide Männer in Justizanstalt eingeliefert

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Ried nach gerichtlicher Bewilligung Hausdurchsuchungen bei den beiden Verdächtigen sowie die Festnahme des 23-Jährigen an. Der 50-Jährige wurde nach der Hausdurchsuchung ebenfalls festgenommen. Bei den Einvernahmen zeigten sich beide Männer hinsichtlich wesentlicher Tatvorwürfe geständig und machten umfangreiche Angaben zu ihren Suchtgiftgeschäften. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Über beide wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Weitere Festnahmen in Oberösterreich und Salzburg

Die Ermittlungen brachten auch Erkenntnisse zu weiteren Suchtgiftdelikten in Oberösterreich, die teilweise nicht unmittelbar mit dem ursprünglichen Verfahren zusammenhingen. In der Folge wurden zusätzliche Ermittlungsverfahren eingeleitet und mehrere Verdächtige in verschiedenen Bezirken Oberösterreichs festgenommen. Über einen Teil von ihnen wurde ebenfalls bereits die Untersuchungshaft verhängt. Auch in Salzburg kam es zu einer Festnahme: Eine Frau steht im Verdacht, den 50-Jährigen über einen längeren Zeitraum mit Marihuana beliefert zu haben. Auch über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt.