Gefesselt: 62-Jährige lag drei Tage im Kofferraum

Ein 41-jähriger Ungar soll eine 62-Jährige aus dem Bezirk Braunau nach Ungarn gelockt, dort niedergeschlagen und drei Tage lang gefangen gehalten haben. Nach seiner Rückkehr nach Österreich nahm ihn die Cobra fest.

Eine 62-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich erstattete am 7. November Anzeige bei der Polizei. Sie gab an, von einem ungarischen Bekannten entführt und drei Tage lang in Ungarn festgehalten worden zu sein. Wie die Ermittlungen des Koordinierten Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Braunau ergaben, hatte die Frau kurz zuvor durch einen Immobilienverkauf eine größere Bargeldsumme erhalten. Ein 41-jähriger ungarischer Bekannter wusste von dem Geld und lockte die Pensionistin unter dem Vorwand eines gemeinsamen Kurzurlaubs nach Ungarn. Dort angekommen, schlug er sie in einem Waldstück nieder und fesselte sie. Anschließend hielt er die Frau drei Tage lang in einem Kofferraum beziehungsweise einem dafür präparierten Kleinbus gefangen.

Mit Gewalt bedroht und zur Zahlung aufgefordert

Während der Gefangenschaft bedrohte der Mann die 62-Jährige mehrfach schwer und stellte verschiedene Forderungen. Als die Einschüchterung zunahm und ihre Familie bereits versucht hatte, Kontakt aufzunehmen, ließ der 41-Jährige von seinem Vorhaben ab und brachte die Frau zurück nach Österreich. Doch auch nach ihrer Freilassung soll er sie eingeschüchtert haben: Für den Fall einer Anzeige drohte er mit schweren Gewalttaten gegen ihre Familie. Die Pensionistin erlitt durch die Entführung erhebliche Verletzungen.

Cobra nahm Verdächtigen fest

Parallel zur Einvernahme der Frau gelang es den Ermittlern durch internationale Erhebungen, die Identität und den Aufenthaltsort des Verdächtigen festzustellen. Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete daraufhin seine Festnahme an. Diese wurde kurze Zeit später durch das Einsatzkommando Cobra in einem Wohnhaus im Bezirk Braunau vollzogen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 41-Jährige laut Polizei umfassend geständig. Auch der präparierte Kastenwagen konnte in Ungarn aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Mann in die Justizanstalt Ried eingeliefert.