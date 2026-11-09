Wildbienenfund des Jahres: Oberösterreicher macht besondere Entdeckung

Drei Wildbienenarten wurden erstmals in Österreich nachgewiesen. Ein Oberösterreicher konnte mit einer Entdeckung überzeugen: Er fand die Südwestliche Wespenbiene, die nun zum „Wildbienenfund des Jahres 2026“ gekürt wurde.

Die heimische Wildbienenfauna hat Zuwachs bekommen: Im vergangenen Jahr wurden gleich drei Arten erstmals in Österreich nachgewiesen. Besonders freuen darf sich Jonathan Schwarz aus Oberösterreich. Ihm gelang der Erstnachweis der Südwestlichen Wespenbiene (Nomada connectens), für den er vom Österreichischen Wildbienenrat ausgezeichnet wurde. Die Entdeckung gelang im Rahmen gezielter Felderhebungen im 22. Wiener Gemeindebezirk. Auf sonnigen Böschungen zwischen Gehwegen und Feldern entdeckte Schwarz zwei Exemplare der seltenen Art. Bei der Jahrestagung im November wurde der Fund zum „Wildbienenfund des Jahres 2026“ gekürt.

©Christine Pühringer Die durch Jonathan Schwarz eu nachgewiesene Südwestliche Wespenbiene, Nomada connectens, ist Wildbienenfund des Jahres 2026.

Drei neue Arten in Österreich nachgewiesen

Neben der Südwestlichen Wespenbiene wurden auch zwei Sandbienenarten erstmals in Österreich festgestellt: „Andrena hedikae“ und „Andrena ungeri“. Ihre Entdeckung gelang mithilfe einer modernen genetischen Untersuchungsmethode namens DNA-Barcoding. Dabei wird anhand kleiner Gewebeproben das Erbgut analysiert, um Arten eindeutig zu bestimmen. Anschließend bestätigten Spezialisten die Ergebnisse anhand äußerlicher Merkmale. Für diese beiden Nachweise erhielt das beteiligte Forschungsteam rund um das Institut für Integrative Naturschutzforschung der BOKU University einen Anerkennungspreis. Insgesamt steigt die Zahl der jemals in Österreich nachgewiesenen Wildbienenarten damit auf 711.

©Jonathan Schwarz | Südwestliche Wespenbiene, Nomada connectens

Klimawandel begünstigt Ausbreitung wärmeliebender Arten

Die neuen Nachweise zeigen, wie sich die heimische Artenvielfalt verändert. Einerseits breiten sich wärmeliebende Arten aufgrund steigender Temperaturen aus Süd- und Osteuropa zunehmend nach Norden und Nordwesten aus. Besonders die wärmebegünstigten Regionen Österreichs bieten ihnen geeignete Lebensräume. Andererseits ermöglichen moderne Methoden wie DNA-Barcoding, Arten zu entdecken, die äußerlich nur schwer von anderen zu unterscheiden sind und deshalb bisher übersehen wurden. Die Südwestliche Wespenbiene ist eine solche wärmeliebende Art. Sie kommt ursprünglich vor allem im Mittelmeerraum vor und breitet sich derzeit nordwestwärts aus. Mit einer Körperlänge von nur etwa 5,5 bis sieben Millimetern ist sie besonders klein. Anders als viele heimische Wespenbienen ist sie schwarz-rot und nicht schwarz-gelb gefärbt.

Wespenbiene lebt als Kuckucksbiene

Ökologisch besonders interessant ist ihre Lebensweise: Die Südwestliche Wespenbiene gehört zu den sogenannten Kuckucksbienen. Sie baut keine eigenen Nester und sammelt auch keinen Pollen. Stattdessen legt sie ihre Eier in die Brutzellen anderer Wildbienen. Die schlüpfenden Larven töten den Nachwuchs der Wirtsbiene und ernähren sich von dessen Pollenvorrat. „Nomada connectens“ ist dabei eng an die seltene Sandbiene „Andrena atrata“ gebunden. „Solche Kuckucksbienen sind wichtige Zeigerarten“, erklärt Jonathan Schwarz. Erst wenn die Populationen ihrer Wirtsbienen stabil sind, können sich auch die deutlich selteneren Parasiten ansiedeln. Die beiden Exemplare der Südwestlichen Wespenbiene wurden in Breitenlee und Aspern am östlichen Wiener Stadtrand entdeckt. Dort bieten sonnige Böschungen und Wegränder mit lückiger Vegetation sowohl Nahrung als auch geeignete Nistplätze für Wildbienen.