Konkurs bei Maschinenbauer: Traditionsunternehmen vor dem Aus

Der Maschinenbauer Rosensteiner aus Waldneukirchen ist insolvent. 96 Gläubiger sind von dem Konkursverfahren betroffen, insgesamt geht es um Forderungen von mehr als 1,4 Millionen Euro. Der Betrieb soll geschlossen werden.

Über das Vermögen der Rosensteiner Gesellschaft m.b.H. wurde beim Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Waldneukirchen in Oberösterreich ist auf die Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Geräten für die Landwirtschaft spezialisiert. Zum Produktsortiment zählen unter anderem Klauenpflege- und Behandlungsstände für Rinder sowie Transportgeräte und Heckschaufeln für Traktoren. Zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung waren noch 23 Mitarbeiter beschäftigt.

Mehr als 1,4 Millionen Euro Schulden

Als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage nennt das Unternehmen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) vor allem deutlich gestiegene Material- und Personalkosten sowie einen spürbaren Rückgang der Auftragseingänge. Zusätzlich hätten die sinkende Investitionsbereitschaft in der Landwirtschaft infolge der Corona-Krise und wirtschaftliche Schwierigkeiten eines wichtigen Vertriebspartners die Situation verschärft. Auch die zunehmenden Auswirkungen von Dürreperioden in den wichtigsten Absatzmärkten Österreich und Süddeutschland hätten das Unternehmen belastet. Trotz verschiedener Maßnahmen sei eine positive Fortführungsprognose nicht mehr möglich gewesen. Laut den vorliegenden Unterlagen sind 96 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt mehr als 1,4 Millionen Euro betroffen.

Betrieb soll geschlossen werden

Eine Sanierung des Unternehmens ist nicht geplant. Der Betrieb soll grundsätzlich geschlossen und die Gesellschaft liquidiert werden. Für die bestmögliche Verwertung sollen einzelne Bereiche allerdings noch rund vier Wochen weitergeführt werden. In dieser Zeit sollen bestehende Aufträge abgearbeitet und halbfertige Produkte fertiggestellt werden. Dafür werden vorübergehend fünf Mitarbeiter weiterbeschäftigt. Das vorhandene Anlagevermögen soll im Insolvenzverfahren verwertet werden. Über eigene Liegenschaften verfügt das Unternehmen laut AKV nicht.