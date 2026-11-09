Über 100 Frauen wollten ihn: Oberösterreicher Horst hat geheiratet

Bei den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ suchte der Oberösterreicher Horst nach der großen Liebe und fand sie in Sabine. Nur wenige Monate nach dem Kennenlernen läuteten für die beiden bereits die Hochzeitsglocken.

Manchmal reicht ein einziger Fernsehauftritt, um das ganze Leben zu verändern. Für den 50-jährigen Horst aus Oberösterreich wurde die Teilnahme an den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum persönlichen Glücksfall. Im Juli 2025 machte sich der Angestellte vor laufender Kamera auf die Suche nach seiner Traumfrau. Was damals mit einer Hoffnung begann, endete nur wenige Monate später vor dem Traualtar. Im großen Finale der 30. Staffel am 16. November erzählen Horst und seine Ehefrau Sabine, wie aus einem ersten Kennenlernen die große Liebe wurde.

©ORF/Talk TV/Wout Kichler Auch ORF-Kupplerin Nina Horowitz ließ sich die Hochzeit von Horst und Sabine nicht entgehen und feierte mit dem glücklichen Paar.

Über 100 Zuschriften

An mangelndem Interesse scheiterte die Partnersuche des Oberösterreichers jedenfalls nicht. Mehr als 100 Frauen meldeten sich nach seinem Auftritt bei ihm. Doch Horst, dem Ehrlichkeit bei seiner zukünftigen Partnerin besonders wichtig war, hatte sein Herz schnell an eine ganz bestimmte Frau verloren: Sabine. Schon beim ersten Treffen funkte es zwischen den beiden gewaltig. „Ich hab sie gesehen und es hat bumm gemacht! Es war alles einfach so vertraut, schon beim ersten Treffen“, erinnert sich Horst. Und offenbar war dieses Gefühl auf beiden Seiten vorhanden. Die Beziehung entwickelte sich jedenfalls rasant. Bereits drei Monate nach dem Kennenlernen zog Horst bei Sabine und ihren beiden Söhnen ein.

Wenige Monate später folgte die Hochzeit

Doch beim Zusammenziehen sollte es nicht bleiben. Im Juli 2026, rund ein Jahr nach Horsts Auftritt in der ORF-Sendung, gaben sich die beiden bei einer kirchlichen Trauung das Jawort. Ein besonderer Moment, den sich auch Nina Horowitz nicht entgehen ließ. Die ORF-Kupplerin war bei der Hochzeit dabei. Für Horst wurde spätestens beim Einzug seiner Braut in die Kapelle klar, wie sehr sich sein Leben seit der Sendung verändert hatte. „Als Sabine die Kapelle betreten hat, war das unglaublich. Einfach zu wissen, ich darf sie jetzt heiraten“, schwärmt der Oberösterreicher. Auch Sabine erinnert sich voller Freude an diesen Augenblick: „Ich hab mich so auf Horst gefreut, alles andere war in diesem Moment egal.“

„Wir lachen extrem viel miteinander“

Dass Horst für Sabine der Richtige ist, zeigt sich nicht nur an ihrer schnellen Hochzeit. Schon Jahre vor dem Kennenlernen hatte sie eine Liste mit 22 Wünschen an ihren zukünftigen Traummann verfasst. Darauf standen unter anderem gemeinsame Erlebnisse wie das Beobachten der Sterne, gemütliche Stunden am Lagerfeuer oder gemeinsames Musizieren. Mit Horst scheint Sabine nun sogar mehr gefunden zu haben, als sie sich ursprünglich erhofft hatte. „Horst erfüllt mehr Punkte als ich überhaupt aufgeschrieben habe“, erzählt sie glücklich. Und auch im gemeinsamen Alltag ist von Ernüchterung keine Spur. Immer wieder sitzen die frisch Vermählten zusammen, betrachten ihre Eheringe und freuen sich darüber, dass sie einander gefunden haben. „Wir lachen extrem viel miteinander, es kann gar nicht schöner sein!“, bringt Horst sein Liebesglück auf den Punkt.

Wiedersehen im ORF

Wie sich das Leben von Horst und Sabine seit ihrem Kennenlernen verändert hat, ist am Montag, dem 16. November 2026, im großen Finale der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zu sehen. Ab 20.15 Uhr blickt Nina Horowitz auf ORF 2 auf insgesamt sechs erfolgreiche Liebesgeschichten aus vergangenen Sendungen zurück. Auf ORF ON ist die Folge bereits 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Und für alle, die wie Horst noch auf der Suche nach der großen Liebe sind, gibt es bereits die nächste Gelegenheit: Die Vorbereitungen für die 31. Staffel laufen. Interessierte Singles aus Oberösterreich und den anderen Bundesländern können sich unter liebesgschichten@orf.at oder telefonisch unter 0800 44 30 140 bewerben.