Alarmstufe 3 in Oberösterreich: 18 Feuerwehren kämpfen gegen Flammen

Ein Großbrand auf einem ehemaligen Bauernhof in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Auf einem ehemaligen Bauernhof in Waizenkirchen brach am Montagnachmittag ein Großbrand aus. 18 Feuerwehren wurden alarmiert.

Auf einem ehemaligen Bauernhof in Waizenkirchen brach am Montagnachmittag ein Großbrand aus. 18 Feuerwehren wurden alarmiert.

Ein ehemaliger Bauernhof in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen stand am Montagnachmittag (9. November) in Flammen. Gegen 16.12 Uhr wurden die ersten Feuerwehren zu dem Gebäudebrand alarmiert. Schnell zeigte sich, dass ein größerer Einsatz notwendig war. Die Alarmstufe wurde erhöht, insgesamt rückten laut Medienberichten 18 Feuerwehren an.

Flammen fordern Einsatzkräfte

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Vor allem die schlechte Bausubstanz des alten Gebäudes und die hohe Brandlast im Inneren stellten die Feuerwehrleute vor Herausforderungen. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, mussten längere Löschleitungen verlegt werden.

Polizei ermittelt

Nach ersten Informationen wurde bei dem Großbrand niemand verletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.