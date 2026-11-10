HYPO Oberösterreich: Diese Kunden können jetzt Geld zurückfordern

Gute Nachrichten für Kunden der HYPO Oberösterreich: Wer über die Bank Fonds gekauft hat, könnte Anspruch auf eine Rückzahlung haben. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine Einigung mit der Bank erzielt.

Wer über die HYPO Oberösterreich Geld in Fonds angelegt hat, könnte jetzt einen Teil davon zurückbekommen. Hintergrund sind sogenannte Bestandsprovisionen, die Banken für die Vermittlung von Fonds von Kapitalanlagegesellschaften erhalten. Nach Ansicht des VKI müssen Banken ihre Kunden über diese Zahlungen ausreichend informieren. Geschieht das nicht, sind die Provisionen laut Rechtsauffassung des VKI unzulässig und müssen zurückgezahlt werden. Genau darum ging es auch bei der HYPO Oberösterreich.

Einigung erzielt

Nach intensiven Verhandlungen konnten sich der VKI und die HYPO Oberösterreich nun auf eine außergerichtliche Lösung einigen. Nach Ansicht des VKI hat die Bank die erhaltenen Bestandsprovisionen bei Fondsvermittlungen jedenfalls bis zum 31. Dezember 2017 nicht ausreichend offengelegt. Betroffene Kunden können diese daher zurückfordern. Die Bank wird anspruchsberechtigten Teilnehmern der VKI-Sammelaktion einen individuellen Rückerstattungsbetrag anbieten. Wie hoch dieser ausfällt, wird individuell festgelegt.

Wer betroffen ist

Die Einigung betrifft Kunden, denen die HYPO Oberösterreich bis zum 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt vermittelt hat. Wer dazugehört, kann sich kostenlos an der Sammelaktion des VKI beteiligen. Dafür ist eine Anmeldung unter www.vki.at/kick-back-2026 notwendig. Die Frist läuft bis einschließlich 10. Februar 2027. Die Anmeldung ist Voraussetzung, um die vereinbarte außergerichtliche Lösung in Anspruch nehmen zu können.

VKI zeigt sich erfreut

Der VKI hat bereits mit mehreren anderen Banken außergerichtliche Lösungen zu Bestandsprovisionen erzielt. Nach Ansicht des Vereins betrifft die unzureichende Offenlegung solcher Zahlungen die gesamte Bankenbranche, sofern Kunden im Wertpapiergeschäft Fonds angeboten wurden. Auch das Wertpapieraufsichtsgesetz sieht strenge Regeln dafür vor, wann Banken solche Provisionen behalten dürfen. Über die aktuelle Einigung zeigt sich der VKI zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir mit der HYPO Oberösterreich eine gute, unkomplizierte Lösung für betroffene Konsument:innen erzielen konnten“, so Klara Hinger, zuständige Juristin der Abteilung Intervention im VKI.