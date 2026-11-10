1,58 Promille: Alkolenker kracht mit Auto gegen Betonmauer

Ein 29-jähriger Autofahrer verlor in Stroheim (Bezirk Eferding) offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Betonmauer. Alle vier Insassen blieben unverletzt. Der Lenker hatte 1,58 Promille.

In der Nacht auf Dienstag, den 10. November 2026, kam es gegen 2.15 Uhr im Gemeindegebiet von Stroheim (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Auto auf der Stroheimer Bezirksstraße unterwegs. Er fuhr von Stroheim kommend in Richtung Aschachtal. In einer Linkskurve dürfte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einer Betonmauer.

Auto schwer beschädigt

Durch den Aufprall wurde das Auto auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Auch die Airbags lösten aus. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieben sowohl der 29-jährige Lenker als auch seine drei Mitfahrer unverletzt.

1,58 Promille

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung beim Lenker. Daraufhin wurde ein Alkotest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,58 Promille. Dem 29-Jährigen wurde deshalb der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt.