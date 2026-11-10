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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Ein 29-jähriger Alkolenker krachte in Stroheim gegen eine Betonmauer. Alle vier Insassen blieben unverletzt.
Eferding
10/11/2026
Unfall in Kurve

1,58 Promille: Alkolenker kracht mit Auto gegen Betonmauer

Ein 29-jähriger Autofahrer verlor in Stroheim (Bezirk Eferding) offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Betonmauer. Alle vier Insassen blieben unverletzt. Der Lenker hatte 1,58 Promille.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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In der Nacht auf Dienstag, den 10. November 2026, kam es gegen 2.15 Uhr im Gemeindegebiet von Stroheim (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Auto auf der Stroheimer Bezirksstraße unterwegs. Er fuhr von Stroheim kommend in Richtung Aschachtal. In einer Linkskurve dürfte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einer Betonmauer.

Auto schwer beschädigt

Durch den Aufprall wurde das Auto auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Auch die Airbags lösten aus. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieben sowohl der 29-jährige Lenker als auch seine drei Mitfahrer unverletzt.

1,58 Promille

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung beim Lenker. Daraufhin wurde ein Alkotest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,58 Promille. Dem 29-Jährigen wurde deshalb der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt.

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