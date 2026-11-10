16-Jähriger bei Moped-Unfall von Fahrzeug geschleudert

In Lenzing im Bezirk Vöcklabruck kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped. Ein 16-Jähriger wurde dabei von seinem Moped geschleudert und verletzt.

Ein 16-jähriger Moped-Lenker wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lenzing verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein 16-jähriger Moped-Lenker wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lenzing verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag, dem 10. November 2026, kam es gegen 7.50 Uhr in Lenzing zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Moped-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck war in Richtung Reiberstorfer Straße unterwegs. Bei einer Kreuzung dürfte der Jugendliche eine Vorrangtafel übersehen haben und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem Auto eines 49-Jährigen.

Ins Spital gebracht

Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige von seinem Moped geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Jugendliche ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Der 49-jährige Autofahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammt, blieb bei dem Unfall unverletzt.