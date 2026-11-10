Einsturzgefahr in Linz: Wohnhaus muss evakuiert werden

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend (10. November) in der Linzer Innenstadt ab. Ein Mehrparteienhaus in der Langgasse, unweit des Schillerparks, drohte einzustürzen. Nachdem eine Baufirma auf mögliche Probleme mit der Statik aufmerksam gemacht hatte, wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, rückten Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz zu einem Großeinsatz aus.

Polizei sperrt Bereich großräumig ab

Die Berufsfeuerwehr Linz untersuchte die Situation vor Ort. Dabei kam unter anderem eine Drehleiter zum Einsatz. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich rund um das Gebäude großräumig ab. Zahlreiche Menschen mussten die Umgebung verlassen. Nach ersten Informationen könnte der Abriss eines benachbarten Hauses auf einer angrenzenden Baustelle mit den Statikproblemen zusammenhängen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht. Die Einsatzkräfte überprüften die Stabilität des betroffenen Gebäudes.

Bewohner in Bus betreut

Für die Bewohner des evakuierten Hauses wurde kurzfristig eine Betreuungsmöglichkeit organisiert. Wie der ORF weiter berichtet, stellte die Linz Linien einen beheizten Bus zur Verfügung. Dort konnten sich die Betroffenen aufhalten und wurden vom Roten Kreuz versorgt. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können und wie lange die Sperren aufrecht bleiben, war am Dienstagabend noch unklar.