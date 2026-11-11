Risse in Wohnhaus: Wohnhaus in Linz evakuiert

Risse in den Wänden und eine Eingangstür, die sich nicht mehr richtig schließen ließ, sorgten am Dienstagabend in der Linzer Innenstadt für einen Einsatz. Neun Bewohner mussten das Gebäude vorübergehend verlassen.

Am Dienstag, dem 10. November 2026, wurden kurz nach 18 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Linzer Innenstadt alarmiert. In dem Gebäude hatten sich erhebliche Risse gebildet. Außerdem ließ sich eine Eingangstür nicht mehr ordnungsgemäß schließen. Ein Zusammenhang mit einer angrenzenden Baustelle wurde vermutet. Da zunächst der Verdacht bestand, dass das Haus einsturzgefährdet sein könnte, wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Neun Personen in Linienbus betreut

Die Straße wurde gesperrt, außerdem stellten die Einsatzkräfte die Wasser- und Gasversorgung im Gebäude ab. Alle Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden, mussten das Gebäude verlassen. Neun Betroffene wurden vorübergehend in einem Linienbus betreut, den die Linz Linien zur Verfügung stellten. Ein Sachverständiger des Magistrats Linz untersuchte das Gebäude anschließend sowohl von innen als auch von außen.

Keine Einsturzgefahr festgestellt

Nach der Begutachtung konnte Entwarnung gegeben werden: Der Sachverständige stellte keine Einsturzgefahr fest. Die Bewohner durften daraufhin in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die Straßensperren wurden wieder aufgehoben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 09:41 Uhr aktualisiert