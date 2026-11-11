Auto landet in Offenhausen im Bach, drei junge Menschen verletzt

Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in Offenhausen (Oberösterreich) von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Der 23-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrerinnen wurden verletzt.

Der 23-Jährige aus Wels war gegen 16 Uhr auf der L1249 in Richtung Gunskirchen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Offenhausen (Bezirk Wels-Land/Oberösterreich) geriet sein Auto aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Es kam rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Bach stehen. Das teilt die Polizei Oberösterreich mit.

Feuerwehr barg Mitfahrerinnen

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Seine beiden Mitfahrerinnen, 18 und 19 Jahre alt und ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land, musste die Feuerwehr bergen. Wie schwer die drei verletzt sind, ist noch nicht bekannt. Sie wurden in die Kliniken Wels und Vöcklabruck gebracht. Warum das Auto auf ins Schleudern geriet, ist noch unklar.