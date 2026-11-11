Obernberg am Inn: 15-jährige Mopedlenkerin bei Unfall verletzt

Eine 15-jährige Mopedlenkerin ist am Dienstagabend in Obernberg am Inn mit einem Auto zusammengestoßen. Die Jugendliche stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß auf der Umfahrung kam, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß auf der Umfahrung kam, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.

Eine 15-jährige Mopedlenkerin ist am Dienstagabend in Obernberg am Inn mit einem Auto zusammengestoßen. Die Jugendliche stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte gegen 18 Uhr auf der Umfahrung Obernberg (Ried/Oberösterreich). Die Jugendliche aus dem Bezirk Ried kam von Kirchdorf am Inn und war in Richtung Ortszentrum unterwegs. Dabei stieß sie mit dem Auto einer 44-jährigen Frau zusammen, die ebenfalls ins Ortszentrum fuhr. Das teilt die Polizei Oberösterreich mit.

Jugendliche ins Krankenhaus

Laut Polizei prallten Moped und Auto im rechten Winkel aufeinander. Die 15-Jährige stürzte und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ob die Autofahrerin verletzt wurde, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Wie genau es zu dem Zusammenstoß auf der Umfahrung kam, hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.