E-Scooter-Lenker verweigert Test: „Gerade aus dem Gefängnis und für derartige Sachen keine Zeit“

Ein 41-Jähriger war am Dienstagabend ohne Licht mit seinem E-Scooter in Wels unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle verweigerte er sowohl den Alkotest als auch eine klinische Untersuchung. Seine Begründung überraschte.

Der 41-Jährige erklärte den Polizisten, er sei gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, genieße nun sein Leben und habe für „derartige Sachen“ keine Zeit.

Der 41-Jährige erklärte den Polizisten, er sei gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, genieße nun sein Leben und habe für „derartige Sachen“ keine Zeit.

Am 10. November 2026 gegen 19.45 Uhr wurde ein 41-jähriger Welser auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße von der Polizei angehalten. Er war ohne Beleuchtung mit seinem E-Scooter unterwegs. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Mann augenscheinlich schwer beeinträchtigt war. Deshalb forderten sie ihn zu einem Alkotest auf. Diesen verweigerte der 41-Jährige. Laut Polizei gab er an, positiv auf Heroin zu sein.

„Für derartige Sachen keine Zeit“

Auch eine klinische Untersuchung lehnte der Mann ab. Gegenüber den Polizisten erklärte der 41-Jährige, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sei und nun sein Leben genieße. Für „derartige Sachen“ habe er keine Zeit. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Der 41-Jährige wird angezeigt.