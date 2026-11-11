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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und ein polizeiauto.
Der 41-Jährige erklärte den Polizisten, er sei gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, genieße nun sein Leben und habe für „derartige Sachen“ keine Zeit.
Wels
11/11/2026
Skurrile Begründung

E-Scooter-Lenker verweigert Test: „Gerade aus dem Gefängnis und für derartige Sachen keine Zeit“

Ein 41-Jähriger war am Dienstagabend ohne Licht mit seinem E-Scooter in Wels unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle verweigerte er sowohl den Alkotest als auch eine klinische Untersuchung. Seine Begründung überraschte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Am 10. November 2026 gegen 19.45 Uhr wurde ein 41-jähriger Welser auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße von der Polizei angehalten. Er war ohne Beleuchtung mit seinem E-Scooter unterwegs. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Mann augenscheinlich schwer beeinträchtigt war. Deshalb forderten sie ihn zu einem Alkotest auf. Diesen verweigerte der 41-Jährige. Laut Polizei gab er an, positiv auf Heroin zu sein.

„Für derartige Sachen keine Zeit“

Auch eine klinische Untersuchung lehnte der Mann ab. Gegenüber den Polizisten erklärte der 41-Jährige, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sei und nun sein Leben genieße. Für „derartige Sachen“ habe er keine Zeit. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Der 41-Jährige wird angezeigt.

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