E-Scooter-Lenker verweigert Test: „Gerade aus dem Gefängnis und für derartige Sachen keine Zeit“
Ein 41-Jähriger war am Dienstagabend ohne Licht mit seinem E-Scooter in Wels unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle verweigerte er sowohl den Alkotest als auch eine klinische Untersuchung. Seine Begründung überraschte.
Am 10. November 2026 gegen 19.45 Uhr wurde ein 41-jähriger Welser auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße von der Polizei angehalten. Er war ohne Beleuchtung mit seinem E-Scooter unterwegs. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Mann augenscheinlich schwer beeinträchtigt war. Deshalb forderten sie ihn zu einem Alkotest auf. Diesen verweigerte der 41-Jährige. Laut Polizei gab er an, positiv auf Heroin zu sein.
„Für derartige Sachen keine Zeit“
Auch eine klinische Untersuchung lehnte der Mann ab. Gegenüber den Polizisten erklärte der 41-Jährige, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sei und nun sein Leben genieße. Für „derartige Sachen“ habe er keine Zeit. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Der 41-Jährige wird angezeigt.