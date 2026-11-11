Niemand erreichte Linzer (57): Polizei machte besorgniserregenden Fund

Eine Betreuungsorganisation konnte einen gesundheitlich beeinträchtigten Linzer nicht erreichen und verständigte die Polizei. Als die Beamten seine Wohnung öffneten, fanden sie den 57-Jährigen regungslos am Boden.

Die Polizei fand den 57-Jährigen in seiner Wohnung, wie er regungslos am Wohnzimmerboden lag.

Die Polizei fand den 57-Jährigen in seiner Wohnung, wie er regungslos am Wohnzimmerboden lag.

Am Dienstag, dem 10. November 2026, meldete sich gegen 17 Uhr eine Betreuungsorganisation bei der Polizei. Ein 57-jähriger Linzer war für die Mitarbeiter nicht mehr erreichbar. Da der Mann gesundheitlich beeinträchtigt ist, machten sie sich Sorgen. Weder auf telefonische Anrufe noch auf das Läuten an seiner Wohnungstür reagierte der 57-Jährige. Auch eine Abfrage bei den Krankenhäusern brachte zunächst keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Polizei öffnete Wohnungstür

Daraufhin entschlossen sich die Beamten, die Wohnungstür zu öffnen. In der Wohnung fanden sie den Mann am Boden des Wohnzimmers liegend. Er war nicht ansprechbar, wies jedoch noch Vitalfunktionen auf. Der 57-Jährige wurde anschließend in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.