voestalpine macht deutlich mehr Gewinn: Trotzdem folgt eine Prognosesenkung

Die voestalpine hat im ersten Halbjahr 2026/27 ihren Gewinn deutlich gesteigert. Wegen des Krieges im Nahen Osten und steigender Energie- und Logistikkosten senkt der Konzern allerdings das obere Ende seiner Jahresprognose.

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 ein solides Ergebnis erzielt. Während der Umsatz mit 7,7 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau blieb, konnten sowohl das operative Ergebnis als auch der Gewinn deutlich zulegen. Gleichzeitig blickt das Unternehmen mit etwas vorsichtigerer Prognose auf die zweite Jahreshälfte. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 0,8 Prozent. Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, erhöhte sich um 17,1 Prozent auf 846 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) legte um 36 Prozent auf 470 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 46,5 Prozent auf 408 Millionen Euro. Nach Steuern blieben 290 Millionen Euro – ein Plus von 46,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Positive Einmaleffekte beeinflussen Ergebnis

Der Ergebnisanstieg ist allerdings nicht ausschließlich auf das operative Geschäft zurückzuführen. Laut Unternehmen wirkten sich auch positive und negative Einmaleffekte in der High Performance Metals Division mit insgesamt rund 100 Millionen Euro positiv auf die Bilanz aus. Dazu zählt insbesondere der Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil. Trotz hoher Investitionen erzielte der Konzern einen positiven Free Cashflow von 24 Millionen Euro. Die Nettofinanzverschuldung sank im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Unterschiedliche Entwicklung in den Geschäftsbereichen

Während sich das Geschäft mit Bahninfrastruktur und in der Luftfahrt positiv entwickelte, blieb die Lage in anderen Bereichen schwieriger. Die Nachfrage in der Automobilindustrie war vor allem für den Geschäftsbereich Automotive Components weiterhin herausfordernd. Auch die Bau-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie verzeichneten eine gedämpfte Nachfrage. Im Energiebereich sorgten geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten für Unsicherheit und Verschiebungen bei Projekten. Gleichzeitig führte der Konzern seine Reorganisationsmaßnahmen in wirtschaftlich schwierigen Geschäftsbereichen fort. Diese betreffen insbesondere die Automobilzulieferung sowie die High Performance Metals Division. Die Zahl der Beschäftigten sank im Jahresvergleich um zwei Prozent auf weltweit 48.616 Vollzeitäquivalente. Als Gründe nennt das Unternehmen vor allem die laufenden Umstrukturierungen.

„greentec steel“ soll 2027 starten

Weiter im Zeit- und Budgetplan liegt laut voestalpine das Projekt „greentec steel“. Im ersten Halbjahr 2027 sollen die beiden Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz in Betrieb gehen. Das dafür benötigte Kernequipment ist bereits eingetroffen, derzeit werden die einzelnen Komponenten montiert. Mit dem Projekt verfolgt der Konzern seine Strategie zur Umstellung der Stahlproduktion. Vor dem geplanten Start werden unter anderem Förderanlagen, Hydrauliksysteme, Kühlkreisläufe und die Automatisierung getestet.

voestalpine senkt obere Gewinnprognose

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 erwartet die voestalpine weiterhin ein solides Ergebnis über dem Vorjahresniveau. Die Prognose für das EBITDA wurde allerdings angepasst: Statt bisher bis zu 1,85 Milliarden Euro rechnet der Konzern nun mit 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro. Als Gründe nennt CEO Herbert Eibensteiner insbesondere den anhaltenden Krieg im Nahen Osten und die damit verbundenen höheren Energie- und Logistikkosten. Auch verschobene Energieprojekte in der Krisenregion sowie zusätzliche US-Zölle würden das Ergebnis im zweiten Halbjahr belasten. „In einem äußerst herausfordernden Umfeld haben wir ein solides Ergebnis erzielt“, erklärt Eibensteiner. Das untere Ende der bisherigen Prognose von 1,6 Milliarden Euro bleibe trotz der Anpassung unverändert.