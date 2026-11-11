„Eine Paddel-Mama ist nicht mehr“: Tiefe Trauer in der Kanu-Gemeinde

Die Kanu- und Paddelgemeinschaft trauert um Heike Toros. Mit ihr verliert der Verein Forelle Steyr nicht nur eine treue Unterstützerin, sondern einen Menschen, dessen Leben untrennbar mit dem Wassersport verbunden war.

Es ist eine Nachricht, die im Verein und weit darüber hinaus für tiefe Bestürzung sorgt: Heike Toros aus Ternberg, Oberösterreich, ist im 68. Lebensjahr verstorben. Über Jahrzehnte hinweg war sie eine unverzichtbare Stütze und gute Seele rund um den Paddelsport – eine echte „Paddelmama“, wie sie im Vereinskreis liebevoll genannt wurde. Bewegende Worte nach dem Ableben der Sportlerin teilt der NFKC Ybbs auf Facebook.

Unermüdlicher Einsatz für ihren Heimatverein „Forelle Steyr“

Die Begeisterung für das Wasser wurde Heike demnach bereits in die Wiege gelegt. Schon in ihrer Kindheit begleitete sie ihre Eltern, beide Wettkampfsportler, zu unzähligen Regatten und Veranstaltungen. Was damals begann, zog sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Leben. Später stand sie mit derselben Hingabe und Leidenschaft für ihren Mann, ihre Kinder und schließlich auch ihre Enkelkinder am Ufer. Heike Toros war unermüdlich im Einsatz für ihren Heimatverein Forelle Steyr. Ihr Engagement hinter den Kulissen machte vieles im Vereinsleben erst möglich.

Tiefes Mitgefühl für alle Angehörigen

Ihr viel zu früher Abschied reißt eine schmerzhafte Lücke. Die Forelle Steyr verliert mit ihr eine geschätzte Wegbegleiterin, deren Herzlichkeit und Einsatzbereitschaft unvergessen bleiben werden. Das tiefe Mitgefühl der gesamten Vereinsfamilie gilt in diesen schweren Stunden ihrem Mann, ihren Kindern, Enkelkindern und allen Angehörigen.