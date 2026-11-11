Machtwechsel in Linz: Jetzt haben die Narren das Sagen

In Linz haben jetzt die Narren das Sagen, zumindest symbolisch. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde am Mittwoch vor dem Alten Rathaus der Fasching eingeläutet. Dabei wechselte auch der Stadtschlüssel den Besitzer. Und es gibt Neues.

Bunte Kostüme, klappernde Kochtopfdeckel und jede Menge gute Laune: Am Mittwoch war vor dem Alten Rathaus in Linz einiges los. Die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen eröffnete traditionell die fünfte Jahreszeit. Pünktlich um 11.11 Uhr wurden die Narren aus ihrem symbolischen Schlaf geweckt. Auch Vizebürgermeisterin Merima Zukan ließ sich den närrischen Auftakt nicht entgehen.

Linzer Stadtschlüssel wechselt den Besitzer

Ein besonderer Moment durfte beim Faschingsbeginn nicht fehlen: die symbolische Übergabe des Linzer Stadtschlüssels. Damit übernimmt die Faschingsgilde traditionell das Kommando in der Landeshauptstadt, zumindest für die närrische Zeit. Zuvor wurde es vor dem Alten Rathaus ordentlich laut. Mit dem Klappern von Kochtopfdeckeln weckten die Mitglieder der Faschingsgilde pünktlich um 11.11 Uhr die Narren und eröffneten damit offiziell die neue Saison. Vizebürgermeisterin Merima Zukan betonte bei der Veranstaltung die Bedeutung des gemeinsamen Feierns: „Der Fasching bringt Menschen zusammen und schenkt uns eine willkommene Abwechslung vom Alltag.“ Besonders hob sie das Engagement der zahlreichen Mitglieder hervor, die mit ihren Veranstaltungen und Auftritten dafür sorgen, dass die Faschingstradition in Linz lebendig bleibt.

Seit 1980 gehört die Faschingsgilde zu Linz

Die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen wurde bereits 1980 gegründet. Seit mehr als vier Jahrzehnten widmet sich der Verein dem Faschingsbrauchtum und organisiert verschiedene Veranstaltungen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Kinder- und die Prinzengarde. Sie tragen dazu bei, dass die Tradition an die nächste Generation weitergegeben wird. Zum Auftakt der Faschingssaison wurde außerdem eine Neuerung bekannt: Erstmals arbeitet die Faschingsgilde mit Alexander Weigl, dem Organisator des Linzer Piratenballs, zusammen. Im Rahmen dieser Kooperation wird die Faschingsgilde beim Piratenball eine eigene Showeinlage präsentieren. Die Veranstaltung wird in der Aussendung als einziger Maskenball in Linz bezeichnet.