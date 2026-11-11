„Er wird fehlen“: Trauer um langjährigen SPÖ-Funktionär

Über viele Jahrzehnte setzte sich Peter Weidner für Demokratie, Menschlichkeit und die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Nun ist der langjährige Landesvorsitzende der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer in Oberösterreich im Alter von 78 Jahren verstorben. Er erlag nach Angaben seiner Organisation einer langen, schweren Krankheit. Die Nachricht von seinem Tod löst bei politischen Weggefährten und Freunden große Betroffenheit aus.

„Wir verlieren einen geschätzten Freund“

Mit einer bewegenden Trauerbotschaft verabschiedet sich der Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen Oberösterreich von seinem langjährigen Vorsitzenden. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Peter Weidner, der nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen ist“, heißt es darin. Weidner habe die Organisation über viele Jahre entscheidend geprägt. Besonders hervorgehoben werden seine klare Haltung und seine Bereitschaft, auch unbequeme Fragen zu stellen. „Sein Einsatz gegen Faschismus, Antisemitismus und soziale Ungerechtigkeit war für ihn nicht nur eine politische Überzeugung, sondern eine Lebensaufgabe“, schreibt die Organisation. Neben seiner Tätigkeit als Landesvorsitzender gehörte Weidner auch dem Bundesvorstand der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer an und war in der Opferfürsorgekommission tätig.

Sein Leben war der Erinnerungsarbeit gewidmet

Peter Weidner wurde 1948 geboren. Als Gewerkschafter und engagierter Sozialdemokrat beschäftigte er sich über viele Jahre mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Ein besonderes Anliegen war ihm, die Erfahrungen von Menschen weiterzugeben, die Verfolgung und Nationalsozialismus selbst erlebt hatten. So begleitete er unter anderem die Zeitzeugen Rudi Gelbard und Käthe Sasso. Darüber hinaus engagierte er sich in der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft und setzte sich gegen Antisemitismus ein. Sein gesellschaftliches Engagement wurde mehrfach gewürdigt. Bereits 2011 erhielt er das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Ein Jahr später zeichnete ihn die Welser Initiative gegen Faschismus mit dem Elfriede-Grünberg-Preis aus.

„Er war ein Vorbild, er war ein Freund“

Besonders persönliche Worte findet der frühere Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Florianschütz. Die beiden kannten einander seit vielen Jahren. In einem öffentlichen Nachruf erinnert sich Florianschütz an Weidners ruhige, überlegte und beharrliche Art. Kennengelernt habe er ihn durch ihren gemeinsamen Freund Rudi Gelbard. Weidner sei für viele Menschen ein Vorbild gewesen, auch für ihn persönlich. Florianschütz erinnert zudem an dessen differenzierte Haltung und seine Fähigkeit, anderen Menschen mit Verständnis zu begegnen. Die zahlreichen Auszeichnungen seien verdient gewesen, doch seine Bedeutung habe weit darüber hinausgereicht. Seine Abschiedsworte bringen den persönlichen Verlust auf den Punkt: „Er war ein Antifaschist, er war ein Vorbild, er war ein Freund, er wird fehlen!“

Große Anteilnahme nach seinem Tod

Mit Peter Weidner verliert die sozialdemokratische Erinnerungsarbeit in Österreich einen langjährigen Vertreter. Sein Engagement galt insbesondere dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und dem Einsatz gegen Antisemitismus. In ihrer Trauerbotschaft sprechen die Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer seiner Familie und allen Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Zum Abschied richtet die Organisation noch einmal persönliche Worte an ihren langjährigen Vorsitzenden: „Lieber Peter, dein Kampf für eine gerechte und solidarische Gesellschaft bleibt uns Auftrag und Verpflichtung.“ Die Botschaft endet mit den Worten: „Niemals vergessen – Niemals wieder!“