3 Millionen Euro Schulden: Immobilienfirma aus Oberösterreich pleite

Millionenpleite in Oberösterreich: Eine Immobiliengesellschaft ist insolvent. Rund drei Millionen Euro Schulden und elf Immobilien in Wels stehen im Mittelpunkt des Verfahrens. Eine Sanierung ist nicht geplant.

Für die Traunpark Invest GmbH ist die wirtschaftliche Lage nicht mehr zu bewältigen. Das Unternehmen hat beim Landesgericht Linz selbst einen Konkursantrag eingebracht. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch, dem 11. November, bekannt gibt, belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund drei Millionen Euro. Betroffen sind voraussichtlich 20 Gläubiger. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen.

Bedeutende Mieter weggefallen

Die 2018 gegründete Gesellschaft war auf den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien und anderem Vermögen spezialisiert. Doch zuletzt geriet das Unternehmen zunehmend unter finanziellen Druck. Laut dem beim Gericht eingebrachten Antrag war vor allem der Wegfall bedeutender Mieter ausschlaggebend für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Dadurch fehlten wichtige Einnahmen, während laufende Verpflichtungen weiterhin erfüllt werden mussten. Insbesondere Zahlungen an die Wohnungseigentümergemeinschaft konnten nicht mehr wie vorgesehen geleistet werden. Hinzu kam ein weiteres Problem: Geplante Immobilienverkäufe dauerten deutlich länger als erwartet. Das Unternehmen konnte somit nicht rechtzeitig ausreichend Geld aus den Liegenschaften lukrieren. Die Folge waren Liquiditätsengpässe.

Elf Immobilien in Wels, Versteigerung läuft bereits

Besonders interessant ist die Vermögenslage der insolventen Gesellschaft. Die Traunpark Invest GmbH besitzt laut AKV insgesamt elf Immobilienobjekte in Wels. Allerdings sind diese mit erheblichen Pfandrechten belastet. Für die Objekte ist bereits ein Versteigerungsverfahren anhängig. Von den elf Einheiten sind derzeit fünf vermietet. Der Kreditorenverband bezeichnet die Objekte in seiner Aussendung sowohl als Wohnungen als auch als Geschäftsräumlichkeiten. Darüber hinaus gehört der Gesellschaft eine Liegenschaft in Kirschentheuer. Auch dort sind Pfandrechte eingetragen. Zwei Wohnflächen auf diesem Grundstück sind derzeit vermietet.

Vermögen von 3,2 Millionen Euro, doch es gibt einen Haken

Auf den ersten Blick könnte die Vermögenslage Hoffnung machen: Laut den Eröffnungsunterlagen verfügt das Unternehmen über Aktiva von rund 3,2 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 2,5 Millionen Euro auf Anlagevermögen, insbesondere Immobilien und Grundstücksanteile. Weitere rund 669.000 Euro werden als Forderungen ausgewiesen. Doch diese Zahlen bedeuten nicht automatisch, dass das gesamte Vermögen tatsächlich zu diesem Wert verkauft oder eingebracht werden kann. Der AKV geht vielmehr davon aus, dass die angegebenen Vermögenswerte voraussichtlich nicht vollständig realisiert werden können. Ob nach der Verwertung überhaupt Geld zur Verteilung an die Insolvenzmasse übrig bleibt, ist derzeit noch offen.

Keine Sanierung geplant: Unternehmen soll geschlossen werden

Für die Traunpark Invest GmbH zeichnet sich damit das Ende der bisherigen Geschäftstätigkeit ab. Laut den vorliegenden Unterlagen soll das Unternehmen im weiteren Konkursverfahren geschlossen und das vorhandene Vermögen verwertet werden. Insbesondere die noch vorhandenen Immobilien und sonstigen Anlagewerte sollen verkauft werden. Ein Sanierungsplan ist derzeit nicht vorgesehen. Die rund 20 betroffenen Gläubiger können ihre Forderungen bereits über den Alpenländischen Kreditorenverband anmelden.