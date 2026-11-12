Rechenzentrum Kronstorf: Bürgerinitiative warnt vor voreiliger Genehmigung

Kommenden Montag fällt in Kronstorf der nächste wichtige Startschuss für den Ausbau des geplanten Großrechenzentrums. Doch noch vor der entscheidenden Verhandlung am 16. November schlägt die Bürgerinitiative BIRK Alarm.

Am kommenden Montag, den 16. November 2026, steht in Kronstorf (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) der nächste entscheidende Schritt für das geplante Großrechenzentrum an. Am frühen Vormittag soll in der Josef-Heiml-Halle die entscheidende Bau-und gewerbebehördliche Verhandlung für die Ausbaustufen 2 und 3 des geplanten Rechenzentrums stattfinden. Aufgrund des großen Interesses wird das Treffen in die Halle verlegt, heißt es von der Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf BIRK. Diese betrachtet das Vorhaben höchst skeptisch, da die Verhandlung noch vor dem Ende der entscheidenden Pumpversuche stattfinden würde.

BIRK: „Niemand weiß, ob Flusswasserkühlung überhaupt funktioniert!“

Da bislang nicht gesichert ist, ob die vorgesehene Flusswasserkühlung überhaupt umsetzbar ist, steht bei einem Scheitern der Versuche eine laute Trockenkühlung im Raum. Aus Sicht der Initiative haben die Anrainer ein Anrecht darauf, schon vorab zu erfahren, welche Lärmbelastung in diesem Fall auf den Ort zukommt.

Die Bevölkerung hat ein Recht auf das ganze Bild – und zwar auf ein ehrliches, das nicht durch geschönte Architektur-Renderings in der Abendsonne verschleiert wird! Hier entsteht kein harmloser ‚Campus‘, sondern ein hochinvasives Industriegebiet mit enormer Hitzeentwicklung und gigantischem Ressourcenverbrauch. Bevor nicht klar ist, wie laut die Anlage bei einem Scheitern der Flusswasserkühlung tatsächlich wird, dürfen keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden!“ Harald Müllner, Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf

Kein „harmloses Projekt“

Neben den technischen Fragen stößt sich die Initiative auch an der Außendarstellung des Projekts. Die Bezeichnung als „Campus“ sowie geschönte Architektur-Darstellungen würden die tatsächlichen Dimensionen des Hyperscalers verschleiern. Bereits die erste errichtete Halle verdeutliche laut BIRK, dass es sich nicht um ein harmloses Projekt handle, sondern um ein großflächiges Industriegebiet mit erheblicher Hitzeentwicklung und hohem Ressourcenverbrauch.

Volle Transparenz gefordert

Die Bürgerinitiative fordert daher volle Transparenz über die zu erwartenden Auswirkungen und ruft die Kronstorfer Bevölkerung dazu auf, sich aktiv in das Verfahren einzubringen und Einwendungen oder Stellungnahmen abzugeben. Die entsprechenden Einreichunterlagen liegen noch bis zum Verhandlungstag im Marktgemeindeamt Kronstorf sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land zur öffentlichen Einsicht auf.