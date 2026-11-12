Dachstuhl brannte lichterloh: 120 Feuerwehrleute bei Großbrand in Weyer

Ein nächtlicher Brand hält 120 Feuerwehrleute in Oberösterreich auf Trab. Als die Einsatzkräfte in Weyer eintreffen, steht bereits der gesamte Dachstuhl eines Hauses in Flammen. Die Sorge gilt auch den angrenzenden Gebäuden.

Ein Feuer mitten im Ortszentrum, Flammen am Dach eines Wohnhauses und zahlreiche Einsatzkräfte: In der Nacht auf Donnerstag, dem 12. November, kam es in Weyer im Bezirk Steyr-Land zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Kurz vor Mitternacht wurden die ersten Kräfte zu einem vermeintlichen Zimmerbrand gerufen. Vor Ort zeigte sich jedoch ein deutlich größeres Ausmaß. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Unteren Markt stand bereits vollständig in Flammen.

Feuerwehr ruft Alarmstufe 2 aus

Die Lage war besonders heikel, weil sich das betroffene Haus in einem dicht bebauten Bereich befindet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude musste unbedingt verhindert werden. Die Feuerwehr reagierte mit einer Ausweitung des Einsatzes und rief Alarmstufe 2 aus. Insgesamt rückten 120 Einsatzkräfte an, darunter 17 Atemschutztrupps. „Wir haben sofort Alarmstufe 2 ausgerufen und waren insgesamt mit 120 Einsatzkräften vor Ort“, berichtet Einsatzleiter Sebastian Rigler. Um das Feuer auch von oben bekämpfen zu können, wurden ein Hubrettungsfahrzeug sowie die Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs eingesetzt.

Flammen greifen nicht auf Nachbarhäuser über

Trotz des bereits weit fortgeschrittenen Brandes gelang es den Einsatzkräften, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Angrenzende Gebäudeteile und benachbarte Häuser blieben von den Flammen verschont. Auch das Rote Kreuz und die Polizei standen im Einsatz. Der Bereich rund um das betroffene Einfamilienhaus musste während der Löscharbeiten abgesperrt werden. Die wichtigste Nachricht: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Für die Feuerwehr war der Einsatz mit dem Eindämmen der Flammen noch nicht beendet. Auch am Donnerstagmorgen waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, verbliebene Glutnester abzulöschen.