Behörde patzt, Autofahrer blecht: Über 2.000 Euro werden fällig

Ein Autofahrer aus Oberösterreich bekommt seinen Führerschein rechtmäßig zurück. Bei einer Kontrolle nimmt ihm die Polizei das Dokument trotzdem ab. Der Mann zieht vor Gericht und bleibt nun auf mehr als 2.000 Euro Kosten sitzen.

Er durfte wieder Auto fahren, hatte seinen Führerschein zurückbekommen und war überzeugt, alles richtig gemacht zu haben. Trotzdem endete eine Verkehrskontrolle für einen Mann aus Oberösterreich mit der Abnahme seines Führerscheins und seines Autoschlüssels. Der Grund dafür lag offenbar nicht bei ihm, sondern bei einer Behörde. Doch auch vor Gericht bekam der Autofahrer nicht recht. Nun muss er insgesamt 2.062,75 Euro an Verfahrenskosten bezahlen.

Führerschein zurück, aber Register nicht aktualisiert

Die Vorgeschichte reicht zu einem früheren Alkoholdelikt zurück. Deshalb war dem Mann seine Lenkberechtigung vorübergehend entzogen worden. Nachdem er sämtliche vorgeschriebenen Auflagen erfüllt hatte, erhielt er seinen Führerschein von der Bezirkshauptmannschaft Braunau rechtmäßig zurück. Bei einer späteren Verkehrskontrolle kam es allerdings zu Problemen. Drei Polizisten überprüften den Lenker. Einer der Beamten zweifelte daran, dass die Lenkberechtigung tatsächlich wieder gültig war. Seiner Ansicht nach hätte der Führerschein ein neues Ausstellungsdatum aufweisen müssen. Der Mann erklärte die Situation und ersuchte die Beamten, direkt bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau nachzufragen. Doch die Polizisten wandten sich an die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft Gmunden.

Polizei nimmt ihm sogar den Autoschlüssel ab

Die Auskunft der Behörde schien den Verdacht der Polizisten zu bestätigen. Im Führerscheinregister war die Lenkberechtigung weiterhin als entzogen eingetragen. Dass der Mann seine Berechtigung längst zurückerhalten hatte, war dort nicht vermerkt worden. Für die Beamten war damit klar, dass der Autofahrer seine Fahrt nicht fortsetzen durfte. Als er dennoch weiterfahren wollte, zog ihm ein Polizist den Schlüssel aus dem Zündschloss. Auch seinen Führerschein musste er abgeben. Das Problem: Die behördliche Auskunft beruhte auf einem nicht aktualisierten Registereintrag.

Gericht gibt den Polizisten recht

Der Autofahrer wollte die Maßnahmen nicht akzeptieren und wandte sich an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Er bekämpfte sowohl die Abnahme seines Führerscheins als auch jene des Autoschlüssels. Doch das Gericht entschied gegen ihn. Die Begründung: Die Polizisten durften sich bei ihrer Entscheidung auf die Auskunft der zuständigen Behörde verlassen. Eine zusätzliche Rückfrage bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau sei nicht erforderlich gewesen. Der Mann gab sich damit nicht zufrieden und brachte den Fall vor den Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Doch auch dort blieb er erfolglos.

Mehr als 2.000 Euro trotz Behördenfehlers

Für den Verwaltungsgerichtshof war ausschlaggebend, welche Informationen den Polizisten zum Zeitpunkt der Kontrolle zur Verfügung standen. Da im offiziellen Register weiterhin ein Entzug der Lenkberechtigung aufschien und die zuständige Behörde diesen Stand bestätigte, durften die Beamten nach Ansicht des Gerichts entsprechend handeln. Dass die Eintragung tatsächlich nicht mehr dem aktuellen Stand entsprach, änderte an der rechtlichen Beurteilung der polizeilichen Maßnahmen nichts. Für den Autofahrer hat der Rechtsstreit nun finanzielle Folgen. Die Kosten der beiden Gerichtsverfahren belaufen sich auf insgesamt 2.062,75 Euro. Dabei handelt es sich nicht um eine Strafe für das Lenken ohne gültige Berechtigung, sondern um Kosten aus den erfolglosen Gerichtsverfahren.