„Hier müssen wir helfen!“: Verein sichert Rominas Schulweg vorerst

Für Romina sollte der Wechsel an eine andere Schule ein Neuanfang werden. Doch plötzlich stand ihre Mama Brigitte vor einem Problem: Wer bezahlt den Schulweg? Jetzt springt ein Verein ein und übernimmt die Taxikosten.

Für viele Kinder beginnt der Schultag ganz selbstverständlich: Schultasche packen, auf den Weg machen und im Klassenzimmer ankommen. Für Romina und ihre Mama Brigitte ist allein der Weg zur Schule jedoch zu einer großen Herausforderung geworden. Das Mädchen lebt mit einer Cerebralparese und weiteren Beeinträchtigungen und ist auf Unterstützung angewiesen. Nach belastenden Erfahrungen an ihrer früheren Schule musste sie wechseln. Doch damit war die nächste Schwierigkeit nicht weit. Nun hat der Verein „Fahrer für Kinder“ beschlossen, der Familie unter die Arme zu greifen.

Schulwechsel nach schlimmen Erfahrungen

Wie der Verein berichtet, habe Romina an ihrer früheren Schule einiges durchmachen müssen. Die Organisation spricht von Mobbing und einer unwürdigen Behandlung des Mädchens. Für die Familie sei deshalb ein Schulwechsel notwendig geworden. Doch obwohl Romina nun eine andere Schule besuchen kann, stellte sich bald eine entscheidende Frage: Wie soll sie jeden Tag dorthin kommen? Laut dem Verein gibt es für den Transport zur neuen Schule keine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Magistrat und dem benötigten Taxiunternehmen. Die Folge: Rominas Mutter müsste die Fahrtkosten selbst übernehmen.

Für Mama Brigitte finanziell nicht machbar

Brigitte kümmert sich um ihre Tochter und steht nach Angaben der Hilfsorganisation finanziell bereits unter großem Druck. Die zusätzlichen Taxikosten könne sie nicht stemmen. Auch das tägliche Bringen und Abholen sei für sie nicht möglich. Besonders belastend ist laut dem Verein eine weitere Entwicklung: Vom Magistrat sei vorgeschlagen worden, Romina wieder an ihrer früheren Schule anzumelden. Für die Familie komme das angesichts der dort geschilderten Erfahrungen allerdings nicht infrage. Ob es seitens der zuständigen Behörde noch andere Lösungsvorschläge gibt, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Verein übernimmt Taxikosten für drei Monate

Als die Geschichte von Romina und ihrer Mutter den Verein „Fahrer für Kinder“ erreichte, entschlossen sich die Verantwortlichen zu helfen. Die Organisation übernimmt nun für drei Monate die Kosten für Rominas Taxifahrten zur Schule. Damit soll sichergestellt werden, dass das Mädchen ihre neue Schule weiterhin besuchen kann, ohne dass ihre Mutter die Fahrten selbst finanzieren muss. Für Brigitte bedeutet die Unterstützung zumindest vorübergehend eine finanzielle Entlastung. Und für Romina die Möglichkeit, ihren Schulalltag an der neuen Schule fortzusetzen. Wie es nach Ablauf der drei Monate weitergeht, ist derzeit noch offen.

„Eigentlich sollte genau das selbstverständlich sein“

Hinter der Hilfe steht der Verein „Benefizveranstaltungen Fahrer für Kinder“. Die Organisation unterstützt Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien, etwa durch die Finanzierung von Therapien und benötigten Hilfsmitteln. Im Fall von Romina geht es um etwas, das für viele andere Familien zum gewöhnlichen Alltag gehört: den Weg zur Schule. Mit der Übernahme der Taxikosten hat der Verein dafür nun eine vorübergehende Lösung gefunden.