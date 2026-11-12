75-Jähriger ohne Führerschein unterwegs: Polizeikontrolle endet im Spital

Kein gültiger Führerschein, Anzeichen einer Alkoholisierung und schließlich ein Sturz: Für einen 75-Jährigen endete eine Polizeikontrolle in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am Mittwochabend im Spital.

Ein 75-Jähriger stürzte während einer Polizeikontrolle in Ohlsdorf. Wie sich herausstellte, war er ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Ein 75-Jähriger stürzte während einer Polizeikontrolle in Ohlsdorf. Wie sich herausstellte, war er ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, war ein 75-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Ohlsdorf (Oberösterreich) unterwegs. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden fuhr von Reinthal kommend in Richtung Weinberg. Im Ortsgebiet blieb er schließlich in einer Hauseinfahrt stehen. Kurz darauf wurde er dort von einer Polizeistreife kontrolliert.

Plötzlich gestürzt

Bei der Kontrolle fiel den Beamten etwas auf: „Die Polizisten bemerkten bei dem 75-Jährige eindeutig Symptome einer Alkoholisierung“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Doch während der Amtshandlung kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Der 75-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er wurde daraufhin in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Kein Führerschein

Damit war die Angelegenheit allerdings noch nicht beendet. Wie sich bei der Amtshandlung herausstellte, besaß der 75-Jährige keine gültige Lenkberechtigung für das Fahrzeug. „Er wird angezeigt“, heißt es abschließend seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich.