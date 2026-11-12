33-Jähriger rast vor Polizei davon und kracht in Supermarkt

Eine wilde Flucht vor der Polizei endete am Donnerstagvormittag (12. November) in St. Florian mit einem Unfall. Ein 33-Jähriger raste über den Pannenstreifen und krachte schließlich in einen Supermarkt.

Die Flucht eines 33-Jährigen vor der Polizei endete in St. Florian mit einem Unfall: Sein Auto krachte gegen den Eingangsbereich eines Supermarktes.

Die Flucht eines 33-Jährigen vor der Polizei endete in St. Florian mit einem Unfall: Sein Auto krachte gegen den Eingangsbereich eines Supermarktes.

Eigentlich wollten die Polizisten den 33-jährigen Niederösterreicher nur anhalten. Doch daraus wurde eine Verfolgungsfahrt, die im Eingangsbereich eines Supermarktes endete. Der Mann war gegen 9.30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als eine Polizeistreife im Gemeindegebiet von St. Florian (Oberösterreich) auf sein Fahrzeug aufmerksam wurde. Eine Abfrage ergab, dass der Zulassungsbesitzer keine Lenkberechtigung besitzt. Als die Beamten den Lenker anhalten wollten, ergriff dieser die Flucht. Sobald er das Blaulicht sah, begann er zu beschleunigen.

Über Pannenstreifen gedüst

Auch eine zweite Streife, die sich rund einen Kilometer vor dem Fahrzeug befand, konnte den 33-Jährigen nicht stoppen. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei und setzte seine Flucht in Richtung Asten fort. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich nutzte der Lenker auch „den Pannenstreifen für Überholmanöver“. Zudem wechselte er mit stark überhöhter Geschwindigkeit zwischen den Fahrstreifen.

In Supermarkt gekracht

Doch auch an der Autobahnabfahrt Asten war die Flucht noch nicht vorbei. Der Niederösterreicher verließ die A1 und setzte seine Fahrt auf der L566 in Richtung St. Florian fort. Wenig später machten die Polizisten bei einem Kreisverkehr eine Entdeckung: Das Fluchtfahrzeug war verunfallt. Der 33-Jährige war mit seinem Auto gegen den Eingangsbereich eines Supermarktes gekracht.

Drogentest verweigert

Nach dem Unfall wurde der Lenker einem Alkomattest unterzogen. Dieser fiel negativ aus. Einen Drogentest verweigerte der Niederösterreicher allerdings. Für den 33-Jährigen hat die Flucht nun rechtliche Folgen. „Er wird mehrfach angezeigt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.