Krampusverein trauert um Gründungsmitglied: „Du hast Spuren hinterlassen“

Die Lohnsburger Marktteifln aus Oberösterreich trauern um ihr Gründungsmitglied Jimmy. In einem emotionalen Beitrag erinnert der Verein an einen Freund, der die Gemeinschaft von Beginn an mitgeprägt hat.

Mit einem persönlichen Posting auf Facebook nehmen die Lohnsburger Marktteifln Abschied von Jimmy. Der Verstorbene war laut Verein ein Gründungsmitglied und von Anfang an ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Gemeinsam habe man unzählige Momente erlebt, gelacht und gefeiert. Jimmy sei nicht nur ein Teil der Krampusgruppe gewesen, sondern vor allem ein Freund. „Jimmy, du hast deine Spuren hinterlassen – nicht nur in unserem Verein, sondern vor allem in unseren Herzen“, schreiben die Marktteifln.

„Einmal ein Marktteifl, immer ein Marktteifl“

Auch wenn Jimmy nicht mehr unter ihnen sei, werde er immer ein Teil der Lohnsburger Marktteifln bleiben. Die Gedanken und das tiefste Mitgefühl des Vereins gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Mit den Worten „Einmal ein Marktteifl, immer ein Marktteifl!“ verabschieden sich die Mitglieder von ihrem Freund.