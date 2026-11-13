120 Stunden live: Hier findet das Ö3-Weihnachtswunder 2026 statt

Das Ö3-Weihnachtswunder kehrt zurück! Von 19. bis 24. Dezember wird heuer in Steyr für Familien in Not gesammelt. Jetzt steht auch fest, welche drei bekannten Ö3-Stimmen die 120-stündige Spendenaktion begleiten werden.

Die Vorbereitungen für das Ö3-Weihnachtswunder 2026 laufen auf Hochtouren. In diesem Jahr wird der Stadtplatz in Steyr (Oberösterreich) zum Mittelpunkt der beliebten ORF-Spendenaktion. Fünf Tage lang werden dort Musikwünsche gegen Spenden erfüllt, um Familien in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Am Freitag, dem 13. November, hat Ö3 nun auch das Moderationsteam offiziell vorgestellt: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll werden gemeinsam durch das diesjährige Weihnachtswunder führen.

120 Stunden live aus Steyr

Los geht es am Samstag, dem 19. Dezember, um 10 Uhr. Bis zum 24. Dezember sendet Ö3 dann 120 Stunden lang durchgehend aus der eigens aufgebauten Wunschhütte am Steyrer Stadtplatz. Unter dem Motto „Ihr spendet – Ö3 sendet!“ können Hörerinnen und Hörer gegen eine Spende ihre Lieblingssongs wünschen. Das gesammelte Geld kommt dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds zugute, der Familien in Not in Österreich unterstützt. Neben den Musikwünschen sind auch heuer wieder Live-Auftritte, prominente Gäste und besondere Aktionen geplant.

Andi Knoll freut sich auf besonderen Schauplatz

Für Ö3-Moderator Andi Knoll zählt das Weihnachtswunder zu den Höhepunkten des Jahres. Besonders die Wahl des Austragungsortes sorgt bei ihm für Vorfreude. Steyr sei mit dem bekannten Postamt Christkindl und dem österreichischen Weihnachtsmuseum ein passender Schauplatz für die Aktion. „Ich freu mich wie ein Sternspritzer!“, erklärt Knoll. Bereits am Freitag, dem 13. November, melden sich die drei Moderatoren live aus Steyr. Neben einem besonderen Programm im Ö3-Wecker sind auch Gespräche mit Einheimischen und erste Spendenaktionen vorgesehen. Am Nachmittag soll außerdem die oberösterreichische Band Folkshilfe als Straßenmusiker auftreten.

Mehr als 41 Millionen Euro gesammelt

Das Ö3-Weihnachtswunder findet seit 2014 statt und hat sich mittlerweile zu einer der bekanntesten vorweihnachtlichen Spendenaktionen Österreichs entwickelt. Seit der Premiere wurden laut Ö3 bereits mehr als 41 Millionen Euro für Familien in Not gesammelt. Wer die Aktion unterstützen möchte, muss nicht bis Dezember warten. Schon jetzt können Privatpersonen, Schulklassen, Vereine und Unternehmen eigene Spendenaktionen organisieren. Ab dem 19. Dezember können Musikwünsche und Spenden dann rund um die Uhr direkt in Steyr sowie online, per SMS und telefonisch abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es auf oe3weihnachtswunder.at.