Erste Frau an der Spitze des Landtags: Trauer um Polit-Pionierin Preinstorfer

Johanna Preinstorfer ist am 12. November verstorben. Sie schrieb in Oberösterreich gleich mehrfach Geschichte: Sie war die erste Frau an der Spitze des Landtags und Bürgermeisterin einer oberösterreichischen Gemeinde.

Das Land Oberösterreich gab den Tod der ehemaligen Landtagspräsidentin am Freitag bekannt. Sie ist im 98. Lebensjahr verstorben. Preinstorfer war über viele Jahre politisch aktiv und setzte sich insbesondere für die Landwirtschaft sowie die Anliegen von Frauen ein. Oberösterreich gleich mehrfach Geschichte: Sie war die erste Frau an der Spitze des Landtags und Bürgermeisterin einer oberösterreichischen Gemeinde.

Erste Frau an der Spitze des Landtags

Von 1973 bis 1991 gehörte Preinstorfer dem Oberösterreichischen Landtag an. 1979 wurde sie als erste Frau zur Präsidentin des Landesparlaments gewählt. Diese Funktion hatte sie bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Landtag im Jahr 1991 inne. Auch auf kommunaler Ebene übernahm sie eine Vorreiterrolle: Zwischen 1982 und 1989 stand sie als Bürgermeisterin an der Spitze der Gemeinde Ohlsdorf im Bezirk Gmunden. Damit war sie die erste Frau, die in Oberösterreich dieses Amt ausübte.

Engagement für Landwirtschaft und Frauen

Ihre politische Laufbahn begann Preinstorfer 1971 als Bezirksbäuerin. Zwei Jahre später übernahm sie die Funktion der Landesbäuerin. Darüber hinaus war sie die erste Frau in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Geboren wurde Johanna Preinstorfer am 17. Juni 1929 in Altmünster. Nach ihrer Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin unterrichtete sie zunächst in Weyregg am Attersee. Später arbeitete sie als Landwirtin in Ohlsdorf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 13:58 Uhr aktualisiert