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/ ©Google Streetview
Foto auf 5min.at zeigt die Autobahnraststation Ansfelden Süd.
Bei der Autobahnraststation Ansfelden Süd auf der A1 kam es Freitagfrüh zu einem tödlichen Unfall. Ein 77-jähriger Fußgänger wurde von einem Lkw erfasst.
Ansfelden
13/11/2026
Tragödie auf der A1

Tödlicher Unfall bei Raststation auf A1: Fußgänger (77) von Lkw erfasst

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen, dem 13. November 2026, bei der Autobahnraststation Ansfelden Süd in Oberösterreich. Ein 77-jähriger Mann wurde von einem Sattelzug erfasst.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Gegen 5.50 Uhr war ein 77-jähriger bulgarischer Staatsbürger bei der Autobahnraststation Ansfelden Süd (Oberösterreich) zu Fuß unterwegs. Der Mann wollte die dortigen WC-Anlagen aufsuchen. Dafür überquerte er die Durchfahrtsspur der Raststation. Zur selben Zeit näherte sich ein Sattelzug. Am Steuer saß ein 52-jähriger kroatischer Staatsbürger aus Wels. Er war mit seinem Sattelzug auf der A1 Westautobahn unterwegs und fuhr über die Ausfahrtsrampe Ansfelden in Richtung eines Kreisverkehrs der Raststation Ansfelden Süd. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 77-jährigen Fußgänger.

Mann verstirbt vor Ort

Der 77-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert
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