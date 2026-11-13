Tödlicher Unfall bei Raststation auf A1: Fußgänger (77) von Lkw erfasst
Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen, dem 13. November 2026, bei der Autobahnraststation Ansfelden Süd in Oberösterreich. Ein 77-jähriger Mann wurde von einem Sattelzug erfasst.
Gegen 5.50 Uhr war ein 77-jähriger bulgarischer Staatsbürger bei der Autobahnraststation Ansfelden Süd (Oberösterreich) zu Fuß unterwegs. Der Mann wollte die dortigen WC-Anlagen aufsuchen. Dafür überquerte er die Durchfahrtsspur der Raststation. Zur selben Zeit näherte sich ein Sattelzug. Am Steuer saß ein 52-jähriger kroatischer Staatsbürger aus Wels. Er war mit seinem Sattelzug auf der A1 Westautobahn unterwegs und fuhr über die Ausfahrtsrampe Ansfelden in Richtung eines Kreisverkehrs der Raststation Ansfelden Süd. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 77-jährigen Fußgänger.
Mann verstirbt vor Ort
Der 77-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.