Nagetier dürfte Wohnhausbrand in Weyer ausgelöst haben

Ein Wohnhausbrand in Weyer (Oberösterreich) hielt am Mittwochabend 112 Feuerwehrleute auf Trab. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache: Ausgerechnet ein Nagetier dürfte das Feuer ausgelöst haben.

Ein Nagetier dürfte den Wohnhausbrand in Weyer ausgelöst haben. Ein Kurzschluss in einem Stromkabel soll das Feuer verursacht haben.

Ein Nagetier dürfte den Wohnhausbrand in Weyer ausgelöst haben. Ein Kurzschluss in einem Stromkabel soll das Feuer verursacht haben.

Nach dem Wohnhausbrand in Weyer im Bezirk Steyr-Land gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, dürfte ein Nagetier mit großer Wahrscheinlichkeit für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Das Tier soll einen Kurzschluss bei einem frei verlegten Stromkabel im Dachgeschoss ausgelöst haben. Zu diesem Ergebnis kamen Beamte des Landeskriminalamtes, ein Bezirksbrandermittler sowie ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich bei ihren gemeinsamen Erhebungen.

Bewohner schlug Alarm

Der Brand war am Mittwoch, dem 11. November 2026, gegen 23.25 Uhr in einer Dachgeschosswohnung im Gemeindegebiet Weyer ausgebrochen. Ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger wurde durch Rauchgeruch in seinem Schlafzimmer geweckt. Er reagierte sofort, alarmierte seine Nachbarn und verständigte den Notruf. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, befand sich bereits niemand mehr im Gebäude.

112 Feuerwehrleute

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Auch ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude wurde verhindert. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit 112 Einsatzkräften im Einsatz. Auch das Österreichische Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.