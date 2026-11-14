Vater (58) stirbt bei Frontalcrash: Tochter (20) bis heute arbeitsunfähig

Ein tödlicher Frontalcrash in Oberösterreich hat das Leben einer jungen Frau verändert. Ihr Vater (58) starb, sie selbst leidet bis heute unter den Folgen. Nun muss sich der mutmaßliche Unfallverursacher wegen Mordes verantworten.

Es ist eine Nacht, die für eine heute 20-jährige Oberösterreicherin alles verändert hat. Am 21. Oktober 2024 verliert sie ihren Vater bei einem schweren Verkehrsunfall. Der 58-jährige Linzer stirbt nach einem Frontalzusammenstoß auf der B126 in Kirchschlag. Seine Lebensgefährtin, die neben ihm im Auto sitzt, überlebt schwer verletzt. Für die Tochter beginnt nach dem Tod ihres Vaters eine schwere Zeit. Mittlerweile ist sie seit fast zwei Jahren nicht mehr arbeitsfähig. Und während sie weiterhin mit den Folgen kämpft, steht der Mann, der den Unfall verursacht haben soll, erneut vor Gericht.

Tochter (20) leidet unter schweren Folgen

Der der Tod ihres Vaters hat bei der jungen Frau tiefe Spuren hinterlassen. Ihr Rechtsanwalt Kevin Rechberger schildert, dass seine Mandantin unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Panikattacken und Schlaflosigkeit gehören demnach zu ihrem Alltag. Seit Anfang 2025 ist die 20-Jährige arbeitsunfähig und befindet sich in Behandlung. Die Auswirkungen des Unfalls begleiten sie somit auch mehr als zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters. Nun hofft sie auf eine gerichtliche Aufarbeitung. „Sie wünscht sich Gerechtigkeit für ihren Vater und eine angemessene Abgeltung für die tragischen Auswirkungen und Folgeerscheinungen“, erklärt ihr Anwalt gegenüber der Krone. Die junge Frau hat sich dem Strafverfahren mit einer Forderung von 5.000 Euro als Teilschmerzengeld angeschlossen.

Aus einem Verkehrsunfall wird ein Mordprozess

Der Fall beschäftigt die Justiz bereits seit längerer Zeit. In der Nacht auf den 21. Oktober 2024 war ein damals 22-jähriger Autofahrer aus Alberndorf auf der B126 über die Sperrlinie geraten. Sein Wagen prallte frontal gegen das Auto des 58-jährigen Linzers. Zunächst wurde der junge Mann wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt. Im April 2025 verhängte das Bezirksgericht Urfahr eine Geldstrafe. Doch später kamen neue Erkenntnisse ans Licht, die den Fall in einem anderen Licht erscheinen lassen. Während eines Aufenthalts am Neuromed Campus in Linz soll der mittlerweile 24-Jährige mehrfach erklärt haben, dass er damals absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sei. Er soll dabei in suizidaler Absicht gehandelt haben. Aufgrund dieser Aussagen wurde das Verfahren wieder aufgenommen.

Am Montag steht der 24-Jährige erneut vor Gericht

Am Montag, dem 16. November 2026, muss sich der Mann am Landesgericht Linz verantworten. Diesmal lautet der Vorwurf auf Mord und Mordversuch. Laut einem Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Fall einer Verurteilung außerdem seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Der Verteidiger des 24-Jährigen, Manfred Arthofer, widerspricht dem Mordvorwurf entschieden. Seiner Darstellung zufolge handelte es sich um einen Unfall, unter dessen Folgen auch sein Mandant bis heute leide.