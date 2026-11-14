Pferd stürzt auf Mutter (43) und stirbt: Tochter (11) holt Hilfe

Ein Besuch im Pferdestall endete für eine Mutter und ihre elfjährige Tochter am Freitagabend, dem 13. November, mit einem schweren Unfall. Die beiden wollten sich gegen 17.30 Uhr um ihre Pferde kümmern, als plötzlich eines der Tiere zu Boden stürzte. Dabei fiel das Pferd direkt auf die 43-Jährige. Die Frau wurde unter dem Tier eingeklemmt und konnte sich zunächst nicht befreien. Der Vorfall ereignete sich in einem Pferdestall im Bezirk Perg in Oberösterreich. Als das Tier wieder aufstand, gelang es der 43-Jährigen, sich aus ihrer Lage zu befreien. Doch kurz darauf kam es zu einem weiteren tragischen Zwischenfall: Das Pferd stürzte erneut und verendete vor seiner Box.

Elfjährige Tochter alarmierte Hilfe

Die elfjährige Tochter der Verletzten war während des Unfalls ebenfalls im Stall. Sie setzte die Rettungskette in Gang und sorgte damit dafür, dass ihre Mutter medizinische Hilfe erhielt. Die Einsatzkräfte versorgten die 43-Jährige zunächst notfallmedizinisch. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Anschließend flog man die Frau in das Unfallkrankenhaus Linz, wo sie weiter behandelt wurde.