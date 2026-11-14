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/ ©Pexels/Bayram Er
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Pferd.
Das Pferd stürzte erneut und verendete vor seiner Box.
Perg
14/11/2026
Schwerer Unfall

Pferd stürzt auf Mutter (43) und stirbt: Tochter (11) holt Hilfe

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag in einem Pferdestall im Bezirk Perg: Ein Pferd stürzte auf seine 43-jährige Besitzerin. Ihre elfjährige Tochter alarmierte Hilfe. Die Frau wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Ein Besuch im Pferdestall endete für eine Mutter und ihre elfjährige Tochter am Freitagabend, dem 13. November, mit einem schweren Unfall. Die beiden wollten sich gegen 17.30 Uhr um ihre Pferde kümmern, als plötzlich eines der Tiere zu Boden stürzte. Dabei fiel das Pferd direkt auf die 43-Jährige. Die Frau wurde unter dem Tier eingeklemmt und konnte sich zunächst nicht befreien. Der Vorfall ereignete sich in einem Pferdestall im Bezirk Perg in Oberösterreich.  Als das Tier wieder aufstand, gelang es der 43-Jährigen, sich aus ihrer Lage zu befreien. Doch kurz darauf kam es zu einem weiteren tragischen Zwischenfall: Das Pferd stürzte erneut und verendete vor seiner Box.

Elfjährige Tochter alarmierte Hilfe

Die elfjährige Tochter der Verletzten war während des Unfalls ebenfalls im Stall. Sie setzte die Rettungskette in Gang und sorgte damit dafür, dass ihre Mutter medizinische Hilfe erhielt. Die Einsatzkräfte versorgten die 43-Jährige zunächst notfallmedizinisch. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Anschließend flog man die Frau in das Unfallkrankenhaus Linz, wo sie weiter behandelt wurde.

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