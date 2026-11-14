Oberösterreich startet in die Weihnachtszeit: Das ist heuer neu

Der Duft von Punsch, festlich geschmückte Straßen und die ersten Weihnachtsmärkte: In Oberösterreich kommt langsam Adventstimmung auf. Während in Wels bereits die Weihnachtswelt eröffnet wurde, laufen in Linz die letzten Vorbereitungen für zwei große Christkindlmärkte. Und auch in Steyr kündigt sich ein besonderes Ereignis an. Die kommenden Wochen bringen nicht nur jede Menge Lichter, sondern auch einige Neuerungen für Besucherinnen und Besucher.

Wels erstrahlt mit 850.000 Lichtern

In Wels ist der Startschuss bereits gefallen. Am Freitag, dem 13. November, öffnete die Welser Weihnachtswelt ihre Pforten. Heuer gibt es dort einen besonderen Grund zur Freude: Die Stadt wurde zur Europäischen Weihnachtsstadt 2026 ernannt. Passend dazu wurde auch das Angebot erweitert. Erstmals steht der gesamte Stadtplatz bis zum Rathaus den Fußgängerinnen und Fußgängern zur Verfügung. Ein besonderer Blickfang ist der Lichterpfad durch die Innenstadt. Mehr als 850.000 LED-Lichter sorgen dort für weihnachtliche Stimmung. Auch der Eislaufplatz mitten im Zentrum gehört wieder zum Angebot. Schon bei der Eröffnung am Freitag kamen zahlreiche Besucher, um die ersten Eindrücke der diesjährigen Weihnachtswelt zu genießen.

Linz feiert 70 Jahre Weihnachtsmarkt

In Linz dauert es noch eine Woche, bis die beiden großen Märkte öffnen. Am Samstag, dem 21. November, starten der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten. Beide bleiben bis einschließlich 24. Dezember geöffnet. Besonders im Volksgarten gibt es heuer etwas zu feiern: Der Weihnachtsmarkt besteht seit 70 Jahren. Zu diesem Anlass hat sich die Stadt ein besonderes Programm überlegt. Am Sonntag, dem 22. November, wird um 15 Uhr das Original Christkindl aus dem gleichnamigen Steyrer Ortsteil erwartet. Die Weihnachtsbotschafterin trägt ein grün-silbernes Kleid, das mit 540 kristallfarbenen Swarovski-Steinen geschmückt ist. Bis 18 Uhr können Kinder ihre Weihnachtswünsche persönlich beim Christkindl abgeben. Dafür wird es beim Weihnachtspostkasten neben dem historischen Riesenrad eine eigene Möglichkeit geben.

Kostenloser Weihnachtszug fährt wieder

Auch abseits des Jubiläums gibt es in Linz einige Neuerungen. Am Hauptplatz soll erstmals ein nostalgisches Kinderkarussell für weihnachtliche Stimmung sorgen. Auf beiden Märkten werden außerdem zusätzliche Pop-up-Hütten eingerichtet. Dort können unter anderem Kunsthandwerker und karitative Initiativen ihre Angebote präsentieren. Wer mehrere Adventmärkte besuchen möchte, kann dafür wieder den kostenlosen Weihnachtszug nutzen. Dieser fährt von 21. November bis 20. Dezember an den Wochenenden sowie am 8. Dezember durch die Linzer Innenstadt. Eine weitere Neuheit ist der sogenannte „Häppchenpass Advent“. Damit können Besucher auf vier Weihnachtsmärkten insgesamt acht kulinarische Kostproben entdecken.

Steyr bereitet sich auf das Ö3-Weihnachtswunder vor

Auch in Steyr steht ein besonderer Termin bevor. Dort wird heuer das Ö3-Weihnachtswunder veranstaltet. Los geht es am 19. Dezember. Insgesamt 120 Stunden lang sendet Ö3 live aus der Stadt und sammelt Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds, der Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Bereits am Freitag waren die Ö3-Moderatoren Andi Knoll und Tina Ritschl vor Ort, um sich auf die bevorstehende Aktion einzustimmen. Das Prinzip bleibt auch heuer gleich: Menschen können gegen eine freiwillige Spende ihre Lieblingslieder wünschen und damit Familien in Not unterstützen. Auch Radio Oberösterreich beteiligt sich an den Spendenaktionen. Am 26. November werden im Rahmen eines eigenen Aktionstages Musikwünsche gegen Spenden gespielt.